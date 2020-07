Hannover

Niedersachsen hat die Lehrkräfte zu schlecht bezahlt. In der vergangenen Woche hat das Bundesarbeitsgericht Erfurt einer Lehrerin aus Braunschweig Recht gegeben. Die 53-Jährige mit gymnasialer Ausbildung hatte geklagt, weil sie an einer Gesamtschule eingestellt wurde und deutlich weniger Geld verdiente als ihre verbeamteten Kollegen.

Das Gericht machte in seiner Urteilsbegründung deutlich, dass das Land die Lehrkräfte künftig besser bezahlen müsse. Konkret bedeutet dies eine monatliche Gehaltsanhebung zwischen 350 und 500 Euro brutto.

Weil neben der Braunschweigerin noch 400 weitere tarifbeschäftigte Lehrkräfte in Niedersachsen von der geringeren Bezahlung betroffen sind, hatte die Bildungsgewerkschaft GEW ein Musterverfahren durchgeführt. Benachteiligt werden Lehrkräfte, die mit einer gymnasialen Ausbildung an Gesamtschulen arbeiten und Quereinsteiger. GEW-Vorsitzende Laura Pooth begrüßt das Urteil: „Für die betroffenen tarifbeschäftigten Lehrkräfte an Gesamtschulen und die GEW ist das ein großer Erfolg.“

Grüne und FDP fordern generelle Gehaltsanpassung von Lehrkräften

Auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Julia Willie Hamburg, betonte, es dürfe zu keiner Ungleichbehandlung zwischen den Lehrkräften kommen. Gleichzeitig kritisierte sie, dass das Recht auf gleiche Bezahlung überhaupt erst eingeklagt werden musste. Julia Willie Hamburg fordert: „Die Landesregierung muss in Zeiten des Fachkräftemangels und der Abwanderung der Lehrkräfte in andere Länder die Bezahlung insgesamt anpassen. Auch Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte müssen besser für ihre Arbeit honoriert werden.“

Ein Punkt, den auch Björn Försterling ( FDP) vertritt. „Gleiche Leistung muss auch gleich bezahlt werden, das gilt auch für Beschäftigte und Beamte ebenso wie generell für die Verbesserung der Lehrerbesoldung.“ Er fordert die rot-schwarze Landesregierung dazu auf, das Urteil auf alle betroffenen Lehrkräfte umzusetzen und einen entsprechenden Plan vorzulegen.

Das SPD-geführte Kultusministerium teilte mit, dass man inhaltlich noch keine Bewertung vornehme, da die schriftliche Urteilsbegründung noch nicht vorliege.

Von Mandy Sarti