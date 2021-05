Hannover

Erleichterung für die Tourismusbranche in Niedersachsen: Kurz vor dem Pfingstwochenende hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die „Landeskinderregelung“ gekippt. Damit dürfen ab sofort auch Menschen, die nicht aus Niedersachsen kommen, in Niedersachsen Urlaub machen. Geklagt hatte ein Urlauber aus Nordrhein-Westfalen.

In der Urteilsbegründung wies das Gericht darauf hin, dass sich das Verbot kaum auf die Eindämmung der Covid-19-Infektionen auswirke. Andere Regeln, zu denen beispielsweise regelmäßige Tests zählen, seien effektiver. Zudem sei nicht verständlich, wieso von Menschen aus Niedersachsen ein geringeres Infektionsrisiko ausgehe als von Menschen aus anderen Ländern Deutschlands. Dabei verwies das Gericht auch darauf, dass Menschen aus Hochinzidenzregionen Niedersachsens keinem Urlaubsverbot unterlagen.

„Die entsprechende Regelung ist damit obsolet und wird bei der nächsten Änderung der Corona-Verordnung gestrichen. Damit können nun bereits zu Pfingsten auch Menschen aus anderen Bundesländern in Niedersachsen das Wochenende verbringen oder länger Urlaub machen“, sagte Oliver Grimm, Sprecher des Sozialministeriums, kurz nach der Urteilsverkündung am Dienstag. Man bitte Menschen aber dennoch, die Regeln einzuhalten, damit die Zahlen weiter sinken und nicht erneut steigen.

Opposition äußerte im Vorfeld ähnliche Kritik wie Gericht

Doch wie vorhersehbar war das Außerkraftsetzen der Regel? Schon bei ihrer Verkündung vor rund zwei Wochen machte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) deutlich, dass es durchaus kritische Stimmen gebe.

FDP-Chef Stefan Birkner hatte bereits vor der Urteilsverkündung identische Zweifel wie das Gericht geäußert. Am Dienstag machte er deshalb deutlich: „Ministerpräsident Stephan Weil wäre gut beraten, die Kritik aus dem Parlament, aus der Bevölkerung sowie der Wirtschaft und den Verbänden ernst zu nehmen und in die Verordnungen einfließen zu lassen. Die Regelmäßigkeit, mit der seine Corona-Regeln vor Gericht scheitern, ist geeignet, das Vertrauen in die niedersächsische Corona-Politik weiter zu beschädigen.“

Auch Eva Viehoff (Grüne) hatte deutlich gemacht, dass die Regel nicht nachvollziehbar sei. „Sie verstößt gegen Gleichheitsgrundsätze – und lässt die Branche mit dem Ärger allein.“

Denn die touristischen Unternehmen hatten in den vergangenen Tagen massive Kritik geäußert: Wegen der Regel sei es kaum zu Buchungen gekommen.

Wollte Landesregierung auf Zeit spielen?

Aus regierungsnahen Kreisen erfuhr die NP am Dienstag, dass die Landesregierung auf Zeit gespielt habe. „Natürlich gab es Bedenken, nicht nur juristisch, sondern auch politisch“, heißt es. Für die kurze Zeit habe die Regel eine abschreckende Wirkung gehabt. Da inzwischen die Inzidenzen sinken, werde das Urteil nicht weiter problematisch gesehen.

In einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ hatte der Ministerpräsident zuvor noch angekündigt, dass man den Mai abwarten müsse, die Regel mit der neuen Verordnung aber voraussichtlich fallen werde. Dem kam das Oberverwaltungericht aber nun zuvor.

Von Mandy Sarti