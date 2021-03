Gekippte Osterruhe: Niedersachsen zeigt sich fassungslos

Hannover

Ein in Deutschland nie zuvor dagewesener Lockdown sollte her: Über Ostern wollten Bund und Länder das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben komplett herunterfahren. Am Mittwochmittag dann die spontane Kehrtwende: Alles auf Anfang – die Osterruhe sei ein Fehler gewesen, machte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Pressekonferenz deutlich.

In Niedersachsen kann man das Wirrwarr um die Beschlüsse schier nicht mehr fassen. Grünen-Chefin Julia Willie Hamburg zeigte sich im Gespräch mit der NP überzeugt: „Die mangelnde Vorbereitung auf die steigenden Zahlen rächt sich jetzt.“ Pläne, die Wirtschaft pandemiebedingt herunterzufahren, müssten schon längst erarbeitet sein. Gleichzeitig hält sie den Schritt der Kanzlerin, die Osterruhe zurückzunehmen für richtig: „Es ist ein Zeichen von Stärke, sich einzugestehen, dass die Regeln so nicht umsetzbar sind.“

Am Unmut ändere dies allerdings wenig – die Unbeständigkeit der Beschlüsse sorge für Frust und Verunsicherung innerhalb der Bevölkerung. „Ganz offensichtlich funktionieren diese nächtlichen Runden, bei denen am Ende ein Ergebnis stehen muss, nicht mehr.“ Mit fatalen Folgen, wie Julia Willie Hamburg meint: „Niedersachsen hat nun überhaupt kein Konzept, was man gegen die steigenden Infektionszahlen tun kann.“

Denn mit der Abkehr vom Osterlockdown gelten im Land vermutlich – mit wenigen Ausnahmen – nahezu die gleichen Beschlüsse wie vor der Bund-Länder-Schalte. Eine Verordnung soll voraussichtlich morgen in die Abstimmung gehen.

FDP fordert schnellen Start der Modellprojekte

Christian Grascha, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP, zeigte sich gegenüber der NP überzeugt: „Es ist das blanke Chaos, das regiert.“ Zwar hält er es ebenso wie die Grünen-Chefin für richtig, den Fehler zurückzunehmen, allerdings betont er auch: „Jetzt muss endlich an den Themen gearbeitet werden, die seit Monaten ungelöst sind.“ Die Test- und Impfkapazität müsse hochgefahren werden, zudem sei es notwendig, die Modellprojekte schnell zu starten, um Perspektiven zu geben. „Das pauschale Schließen führt zu nichts.“ Daneben fordert der Liberale nun eine finale Klärung der Frage nach dem Oster-Urlaub.

Niedersachsen hatte sich gemeinsam mit anderen Ländern in der Videokonferenz am Montag für einen kontaktlosen Urlaub im eigenen Bundesland stark gemacht. Dieser Punkte hatte allerdings für Streit gesorgt und wurde mit dem Osterlockdown abgeräumt. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte sich am Dienstag in Hannover daraufhin hinter die Beschlüsse gestellt, sie als richtigen Weg bezeichnet, die Dynamik der Neuinfektionen zu brechen. Bisher ist noch unklar, wann sich der Landeschef zu der Entscheidung von Angela Merkel äußern wird und ob es in diesem Punkt noch zu Änderungen kommt.

Land erhofft sich von Modellprojekten Rückschlüsse für ganz Niedersachsen

Vor der kurzfristigen Konferenz der Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Mittwochvormittag hatte sich Regierungssprecherin Anke Pörksen in Hannover aber zumindest zu den Modellprojekten geäußert, die am Dienstag nach Ostern starten sollen. Sie erklärte, dass einzelne Kommunen ausgewählt werde, welche diese seien, sei allerdings noch unklar. „Es gibt noch kein offizielles Antragsverfahren und noch keine offiziellen Zusagen.“ Demnach ist auch unklar, ob das Konzept der Stadt Hannover überzeugen kann. Dies sei neben anderen Voraussetzungen vor allem auch von den Inzidenzen in der jeweiligen Region abhängig – liege diese in der Region über 200, scheide das Konzept aus.

Das Land erhofft sich von den Modellprojekten konkrete Ergebnisse zum Infektionssgeschehen. In sogenannten sicheren Zonen soll beispielsweise das Einkaufen möglich sein, sofern ein negativer Schnelltest vorliegt, der digital nachverfolgbar ist. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagte: „Wir erwarten uns davon Rückschlüsse, die auf das ganze Land übertragbar sind.“

Von Mandy Sarti