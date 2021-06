Hannover

Der jüngste Ausbruch der Vogelgrippe ist für Niedersachsen überstanden. Das Landwirtschaftsministerium beendete am Donnerstag offiziell den im vergangenen Dezember ausgerufenen Krisenfall. Schon am Montag sei die letzte Sperrzone aufgehoben worden, teilte das Ministerium in Hannover mit. Die vermutlich über Wildvögel eingeschleppte Geflügelpest grassierte bundesweit, sie hatte Niedersachsen aber besonders stark getroffen. In Geflügelbetrieben seien 1,1 Millionen Tiere notgeschlachtet worden.

Den Angaben nach wurden 71 Ausbrüche der Geflügelpest festgestellt. Betroffen waren 52 Putenbestände, 5 Entenbestände, 5 nicht gewerbliche Kleinsthaltungen, ein Masteltern-Hennen Betrieb, 2 Hähnchenmastbestände, 3 Legehennenbestände und 3 Gänsebestände. Über die Hälfte der Ausbrüche wurde im Landkreis Cloppenburg verzeichnet.

Von RND/dpa