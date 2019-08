Lüneburg/Geesthacht

Ein Dammbruch bei Geesthacht im Südosten von Hamburg hat die Schifffahrt auf der Elbe am Wochenende teilweise zum Erliegen gebracht. Mehr als 60 Schiffe mussten nach Angaben der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Hannover eine Zwangspause einlegen.

Die komplette Hinterlandanbindung des Hamburger Hafens ist betroffen: Oberelbe, Elbe-Lübeck-Kanal, Elbe-Seitenkanal, Mittellandkanal – überall ruht die Schifffahrt. Voraussichtlich am Montag sollen die Reparaturarbeiten beendet sein.

Die Katastrophe 1976: Kurz nach seiner Inbetriebnahme brach bei Scharnebeck der Damm des Elbe-Seiten-Kanal. Quelle: HAZ

Als der Elbe-Seiten-Kanal brach Die Probleme an der Elbe, auch wenn sie dieses Mal längst nicht so gravierend sind, erinnern an die dramatischen Ereignisse des Jahres 1976. Damals lief der gerade erst neu gebaute Elbe-Seiten-Kanal leer. Ein Leck im Kanal hatte am 18.Juli 1976 zu einen Dammbruch an einer schmalen Unterführung in der Nähe des Dorfes Erbstorf bei Lüneburg geführt. Sieben Millionen Kubikmeter Wasser ergossen sich in einer 200 Meter breiten Flut über 15 Quadratkilometer Felder, Höfe und Straßen, rissen Autos und Häuser mit sich. Der Elbe-Seiten-Kanal war erst im Juni 1976 eröffnet und dabei als Jahrhundertbauwerk gefeiert worden. Er zieht sich durch die Lüneburger Heide, verbindet die Elbe mit dem Mittellandkanal. Der Schiffsverkehr kam damals nach dem Dammbruch zum Erliegen. Die Behörden lösten Katastrophenalarm aus, rund 6000 Helfer von Bundeswehr, Polizei, Rotem Kreuz und Bundesgrenzschutz wurden zusammengetrommelt. Bei einem Rundflug über das Unglücksgebiet entdeckte ein Hubschrauber 18 Menschen, die im Gasthaus „Grüner Jäger“ in Adendorf eingeschlossen waren. Sie konnten gerettet werden. Um die abfließenden Wassermassen zu stoppen, versuchten die Einsatzkräfte zunächst, mit schwerem Gerät ein Binnenschiff quer über den Kanal zu ziehen. Doch die Schiffstaue rissen unter dem hohen Wasserdruck. Bergungspanzer der Bundeswehr konnten das Schiff schließlich halten und bildeten so den ersten Notdamm. Feuerwehrtaucher aus Hamburg schlossen unter Lebensgefahr ein Wehr, das eigentlich nur bei stehendem Wasser bewegt werden konnte. Später sollte ein Damm aus Schrottautos und 50 000 Sandsäcken die Fluten stoppen. 54 Millionen Mark kosten Reparatur und Modernisierung des ursprünglich 1,3 Milliarden Mark teuren Elbe-Seiten-Kanals, 15 Millionen Mark werden an die Geschädigten gezahlt. Erst gut ein Jahr später, am 24. Juni 1977, konnten die ersten Schiffe die Unglücksstelle wieder passieren. Am 27. Juni 1977 wurde die inzwischen als „Elbe-Pleiten-Kanal“ verspottete Wasserstraße wiedereröffnet. Gutachter hatten eine ganze Reihe von Baufehlern entdeckt. Neuer Ärger blieb nicht aus. Im Dezember 1992 muß der Kanal wegen einer defekten Schleuse für zwei Monate gesperrt werden.

Damm unterspült

Der Damm am Stauwehr bei Geesthacht ist gleich an mehreren Stellen unterspült worden, wie Thilo Wachholz, der Dezernatsleiter für Schleusen und Wehre bei der Generaldirektion weiter sagte. Der Schaden wurde am Freitagnachmittag entdeckt. Um den Damm zu entlasten, musste der Wasserdruck reduziert werden. Darum sei der Wasserspiegel der Elbe zwischen Geesthacht (Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein) und Scharnebeck ( Landkreis Lüneburg) am Sonnabend um einen halben Meter abgesenkt worden. Dafür wurde Wasser gen Nordsee abgeleitet.

Die Elbe verliert ihr Wasser. Das Stauwehr in Geesthacht hält den Abfluss nicht auf. Quelle: Timo Jann

Der Pegelstand bei Hohnstorf sank daraufhin in der Nacht zu Sonnabend von 421 auf 382 Zentimeter. Für die Schifffahrt auf der Elbe ist der niedrige Wasserspiegel laut Wachholz keine Gefahr. Das Problem entsteht an anderer Stelle: Das Schiffshebewerk in Scharnebeck musste wegen des niedrigen Wasserspiegels seinen Betrieb einstellen. Hier wird ein Wasserstand von vier Metern benötigt. Auf beiden Seiten des Hebewerks im Elbe-Seitenkanal warten fast drei Dutzend Frachtschiffe auf ihre Weiterfahrt. Darunter sind auch mehrere Containerschiffe.

Das Schiffshebewerk Scharnebeck wird derzeit für 80 Millionen Euro saniert. Quelle: Carolin George

Bis mindestens Montag werden sich die Mannschaften an Bord der Schiffe noch gedulden müssen. Bis dahin sollen die Reparaturarbeiten am Stauwehr in Geesthacht mindestens noch dauern. Dafür sollen die unterspülten Stellen wieder mit Material aufgebaut und verstärkt werden.

Mit Kies gefüllte Kunststoffsäcke helfen

Geplant ist, zunächst die Schadensstelle zu befestigen. „Wir haben 600 Bigbags, riesige Kunststoffsäcke, die mit Kies gefüllt werden, geordert. Außerdem tonnenweise Wasserbausteine“, erklärte Stefan Lühr, Ingenieur beim Wasserstraße- und Schifffahrtsamt in Lauenburg. Erst wenn die Standsicherheit gegeben sei, könne der Wasserstand wieder angestaut werden, sagte Wachholz.

Wachholz: „Ich gehe davon aus, dass das Montag schon abgeschlossen werden kann. Dann kann man auch mit der Schifffahrt wieder weitermachen.

