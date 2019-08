Hannover

Der Beginn des neuen Schuljahres steht kurz bevor. Und damit läuft auch die Frist für Neueinstellungen an Schulen aus. Das erklärte Ziel des Kultusministeriums: 1900 neue Lehrkräfte sollen die Situation an den Schulen entspannen. Am Montag machte die Landesvorsitzende der GEW, Laura Pooth, deutlich: „Mit dieser Zahl wird auf Kante genäht. Das reicht überhaupt nicht aus.“ Es bräuchte mindestens 2500 Neueinstellung.

Pooth weiß aber auch, dass sich bei der Suche nach neuen Fachkräften gezeigt habe, dass Stellen an einigen Schulen überhaupt nicht besetzt werden könnten. Betroffen seien vor allem sogenannte Brennpunktschulen, kleinere Einrichtungen und Schulen im ländlichen Raum. „An der Oberschule in Bückeburg wurden vier Stellen ausgeschrieben. Keine einzige Bewerbung ist eingegangen“, berichtet die GEW-Landesvorsitzende. Besonders betroffen sind Grund-, Haupt-, Real-, und Oberschulen. Für Pooth ist deswegen schon jetzt klar, welches Szenario sich in den kommenden Wochen abspielen wird: Es werde erneut zu Abordnungen kommen.

„Damit kann die Ankündigung von Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD), die Zahl auf Null zu reduzieren, nicht eingehalten werden.“ Pooth machte deutlich, dass sich die Situation nur dann verbessern könne, wenn man die Bezahlung der Lehrerinnen und Lehrer auf A 13 anhebe. Und sie damit genauso bezahle wie Lehrkräfte an Gymnasien. Überdies sei es dringend notwendig, weitere Studienplätze zu schaffen. Die Entscheidung der damaligen schwarz-gelben Landesregierung, in Göttingen und Hannover nur noch ein Lehramtsstudium fürs Gymnasium anzubieten, nicht aber für Grund-, Haupt- und Realschule, sei ein Fehler gewesen.

Schulleiter kritisiert Einstellungsvoraussetzungen an Gesamtschulen

Auch Andreas Hadaschik, Schulleiter der integrierten Gesamtschule (IGS) Garbsen, weiß, dass der Markt abgegrast ist. „Wir dürfen immer nur noch Gymnasiallehrkräfte einstellen. Die anderen sind den Oberschulen vorbehalten.“ Dies sei aber fatal, immerhin müssten an einer IGS auch Fächer wie Technik und textiles Gestalten unterrichtet werden. Fächer, die eine Gymnasiallehrkraft im Studium aber nicht belegt hat.

Pooth ist überzeugt, um diesen Zustand zu verbessern, müsse dringend mehr Geld in Bildung investiert werden. Teure Imagekampagnen, die die Lage schönen, würden nicht helfen. Für sie steht fest: „Die Schuldenbremse gehört abgeschafft.“

Finanzminister lehnt Abschaffung der Schuldenbremse ab

Ein Punkt, der für Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) nicht in Frage kommt: „Es ergibt doch keinen Sinn, den Kindern und Jugendlichen für ihre Bildung einen Haufen Schulden zu hinterlassen. Damit würden wir es uns zu einfach machen.“ In den vergangenen Jahren seien die Ausgaben für Bildung kontinuierlich gestiegen. Zum 1. August 2020 wolle man weitere 1425 Stellen an Gymnasien und Gesamtschulen schaffen.

Am Mittwoch will Kultusminister Tonne die aktuellen Einstellungszahlen für das nächste Schuljahr bekanntgeben.

Von Mandy Sarti