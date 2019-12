Hildesheim

Ein 32-jähriger Mann ist am Sonnabendabend auf der B6 in Hildesheim von einem Auto erfasst worden und gestorben. Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr auf der Steuerwalder Straße zwischen Nordstadt und Zentrum, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ersten Ermittlungen der Beamten zufolge wurde der Fußgänger auf dem rechten der zwei stadteinwärts führenden Fahrstreifen von einem 46-jährigen Fahrer eines VW-Busses angefahren. Warum der Mann in der Dunkelheit auf die viel befahrenen Straße trat, ist noch unklar. Die B6 war für rund drei Stunden voll gesperrt.

Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Hildesheim unter Nummer 05121/939-115 entgegen.

Von RND