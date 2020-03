Fünfter Corona-Todesfall in Niedersachsen

Wolfsburg

In Niedersachsen ist der fünfte Todesfall nach einer Infektion mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Stadt Wolfsburg gab bekannt, dass eine Person im Klinikum Wolfsburg gestorben sei, berichtet die „Wolfsburger Allgemeine“. Aus Datenschutzgründen machte die Stadt keine weiteren Angaben.

Am Wochenende waren die ersten Todesfälle bekannt geworden. Zwei Männer im Alter von 70 und 84 Jahren waren in Krankenhäusern der Region Hannover gestorben, teilte die Region Hannover mit. Ob bei den Männern auch andere Krankheitssymptome vorlagen und wie lange sie im Krankenhaus behandelt worden waren, blieb offen.

Im Landkreis Harburg starb in der Nacht zum Samstag ein 87-Jähriger, der nach Angaben des Landkreises eine Vorerkrankung hatte und seit einigen Tagen in einem Krankenhaus behandelt wurde. Ein 66-jähriger Mann aus dem Kreisgebiet Leer starb am Samstag im Krankenhaus, wie ein Kreissprecher mitteilte. Der Mann habe eine schwere Vorerkrankung gehabt.

Von RND/ WAZ