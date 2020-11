Hannover

Eigentlich war Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) fest davon überzeugt, dass die Weihnachtsferien wie geplant am 23. Dezember beginnen sollen. Am Dienstag dann die plötzliche Neuregelung: Der letzte Schultag ist in diesem Jahr am 18. Dezember. In besonderen Fällen sogar schon zwei Tage eher. Grund: Die Kontakte sollen kurz vor Weihnachten reduziert werden, damit das Fest möglichst sicher ist.

Eine Kehrtwende, bei der sich eigentlich ein Großteil der Länder einig war – so zumindest hieß es. Doch am Dienstagabend wurde dann auch eine Vorlage des Bundeskanzleramts bekannt. Die sah vor, dass alle Länder bereits am 16. Dezember ihren letzten Schultag haben. Mit der Folge, dass sich kurz vor der Bund-Länder-Schalte am Mittwochmittag erneut Verwirrung breit machte.

Land will gleichförmig in die Ferien starten

Regierungssprecherin Anke Pörksen versuchte diese vor der Runde der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) abzuräumen: Es sei ein Papier an die Öffentlichkeit geraten, über das keine Einigkeit bestand. „Grundsätzlich besteht die Bereitschaft, möglichst gleichförmig in die Ferien zu starten.“ Die niedersächsische Lösung sei ein guter Kompromiss. Als Grund für das Umdenken gab sie an, dass man nicht ganz genau wisse, wie das Infektionsgeschehen an Schulen tatsächlich sei und die vorgezogenen Weihnachtsferien helfen könnten, das Fest so sicher wie möglich zu gestalten.

Der ausgefallen Unterricht soll allerdings nicht nachgeholt werden. Ein Sprecher des Kultusministeriums sagte auf NP-Nachfrage: „Tage nah an den Weihnachtsferien sind nicht die lern- und unterrichtsintensivsten des Schuljahres, so dass mögliche Lernlücken im weiteren Verlauf des Schuljahres aufgeholt werde können.“ Er betonte, dass die Regel einen vernünftige Balance zwischen Bildung und einem sicheren Weihnachtsfest schaffe.

Opposition will mehr Unterstützung für Familien

Julia Willie Hamburg (Grüne) begrüßt den Schritt der Landesregierung. Gleichzeitig übt sie aber auch Kritik: „Durch die zusätzlichen Ferien haben die Eltern ein Betreuungsproblem. Sie können außerdem keine Ansprüche für Verdienstausfälle geltend machen, weil die Schulen eben nicht ausfällt, sondern die Ferien lediglich vorgezogen werden.“ Viele Eltern bringe das erneut in eine schwierige Situation. Es fehle an Planungssicherheit – auch für das neue Jahr. „Das beste Weihnachtsgeschenk wäre, wenn die Eltern endlich verlässliche Rahmenbedingungen für das Szenario B bekommen.“ Daneben kritisierte sie die Verwirrung um den tatsächlichen Ferienbeginn. Es sei besonders bitter, dass gerade im Bildungsbereich kein einheitlicher Kurs gefunden werde.

Auch der bildungspolitische Sprecher der FDP, Björn Försterling, hätte sich mehr Rückhalt für Familien gewünscht: „Es braucht Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder, um die Eltern zu entlasten. Der Kultusminister hätte das auch schon vor drei Wochen auf den Weg bringen können.“ Dann bestünde weniger Chaos.

