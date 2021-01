Friesoythe

In Friesoythe (Kreis Cloppenburg) ist ein junger Mann mit einer Schussverletzung an einer Bushaltestelle gefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der 20-Jährige bereits am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr von einem Zeugen gefunden.

Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass ein bislang unbekannter Täter auf dem Mann geschossen hat. Möglicherweise ging dem Schuss ein Streit voraus.

Wer hat Knallgeräusche bemerkt?

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag eine Auseinandersetzung oder Knallgeräusche bemerkt haben. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Friesoythe oder Cloppenburg zu melden.

