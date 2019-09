Hannover

Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) gibt Schulen in Niedersachsen grünes Licht für eine Teilnahme am Klimastreik der Fridays for Future-Bewegung an diesem Freitag. Für einzelne Schülerinnen und Schüler gelte am Freitag zwar unverändert die Schulpflicht, stellte Tonne am Mittwoch klar. Allerdings hätten Schulen die Möglichkeit, die Klimaproblematik zu thematisieren.

Dies könne im Unterricht, in Form von Projekttagen aber auch über eine Teilnahme der Schulen an Demonstrationen am Freitag geschehen. Die Regelung der Aufsichtspflicht müssten die Schulen in dem Fall vor Ort klären und den Eltern mitteilen.

Fridays-for-Future-Demos: Hier wird am Freitag gestreikt?

Am Freitag finden in zahlreichen deutschen Städten Demos der Fridays-for-Future-Bewegung statt. Wo in Deutschland gestreikt wird und wo in Ihrer Nähe eine Demo stattfindet, können Sie auf dieser interaktiven Karte prüfen:

Von RND/dpa