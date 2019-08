Cuxhaven

Die Bühne ist Fred Meier-Klockers zweites Zuhause. Unter dem Namen Freddy Caruso hat sich der 72-Jährige als Schlager parodierender Sänger in seiner Heimatstadt Hannover einen Namen gemacht und es damit bis ins NDR-Fernsehen geschafft. Er tourte mit Kabarettnummern durch Deutschland, seine Theatergruppe Hebebühne brachte es mit der Revue „Crunchy X-Mas“ in Hannover zum Kultstatus: Seit fast drei Jahrzehnten wird das Stück im Dezember im Theater am Küchengarten TAK gezeigt.

Beide genießt er. In Cuxhaven liebt er das Leben in der Natur und mit den Pferden. „Das Watt ist jeden Tag anders, das Licht die Stimmung - es wird nie langweilig“, sagt Meier-Klocker. Am schönsten sei es für ihn, wenn er seine musische Neigung auf dem Kutschbock ausleben kann. Eines seiner schönsten Erlebnisse sei gewesen, als er drei Frauen aus Tansania auf dem Wagen hatte. Er selbst war mal mit seiner Frau vier Wochen in Kenia, hatte ein wenig Kiswahili gelernt, das man auch in Tansania spricht. Als er die Frauen in ihrer Sprache ansprach, trauten sie ihren Ohren nicht. Am Ende sang ein Kutscher aus Hannover zusammen mit den Gästen aus Afrika im niedersächsischen Wattenmeer ein Liebeslied auf Kiswahili. „Das war total verrückt“, sagt Meier-Klocker - und freut sich immer noch, wenn er daran denkt.

Ein anderes Mal brachte er Viertklässlerinnen und ihre Lehrerin von Neuwerk nach Cuxhaven. „Ich habe sie gefragt, welche alten Volkslieder sie kennen. Als wir auf den Hof fuhren, haben wir alle "Hejo, spann den Wagen an" gesungen.“ Es war abends und schon fast dunkel, die Szene habe für ihn etwas Magisches gehabt.

Meier-Klocker kann das, von seinen Kollegen wurde er allerdings zunächst skeptisch beäugt: „Das ist ganz normal. Die meisten stammen aus der Gegend hier, und dann kommt da plötzlich jemand aus Hannover.“ Inzwischen haben ihn die Kollegen akzeptiert. „Ich habe das Gefühl, richtig gut aufgehoben zu sein“, betont Meier-Klocker. In seiner neuen Rolle musste er sich dennoch erst einmal zurechtfinden. Vor seiner Rente war er immerhin zehn Jahre Geschäftsführer einer Kultureinrichtung, hatte Mitarbeiter. Aber das frühere Berufsleben vermisst er nicht: „Dass ich sechs Monate im Jahr an der Nordsee sein darf, empfinde ich als Privileg.“

