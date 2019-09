Frau in Göttingen auf offener Straße getötet: Täter auf der Flucht

Göttingen

Eine Frau ist am Donnerstagmittag im Göttinger Ortsteil Grone getötet worden. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit auf der Flucht, sagte Polizeisprecherin Jasmin Kaatz. Nach ihm wird gefahndet. Er soll bewaffnet sein.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gerieten eine Frau und ein Mann, beide Mitte 40, gegen 13 Uhr in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Mann die Frau angegriffen und tödlich verletzt haben. Zur Tatwaffe machte die Polizei bisher keine weiteren Angaben.

Fahndung: Täter flüchtet auf Fahrrad

Der Tatverdächtige sei auf einem Fahrrad geflüchtet, sagte Kaatz. Es werde vermutet, dass er sich noch im Göttinger Stadtgebiet aufhalte. Der Mann sei Mitte 40, ca. 1,70 Meter groß und vermutlich mit einer dunklen Jacke und Jeans bekleidet. Er habe lichtes, braunes Haar und trage wahrscheinlich einen roten Rucksack. Vermutlich sei er bewaffnet und gefährlich, sagte Kaatz. Zeugen sollten nicht an ihn herantreten, sondern umgehend die Polizei unter Notruf 110 alarmieren.

Derzeit fahndet die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Dabei kommt auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der Tatort in Grone wurde weiträumig abgesperrt. Auch die nahe des Tatorts entlangführende Bahnlinie sei gesperrt worden, sagte Kaatz.

Ermittler untersuchen Tatort

Wie das Göttinger Tageblatt berichtet, untersuchte am Nachmittag die Spurensicherung den Tatort. Ermittler in weißen Schutzanzügen sind vor Ort, ebenso wie weitere Polizeibeamte und die Feuerwehr. Nur vereinzelt stehen Nachbarn vor ihren Häusern und verfolgen das Geschehen. Martinshorn ist aus der Umgebung zu hören. Am Himmel kreist ein Hubschrauber.

Auf dem Bürgersteig vor einem Restaurant liegt ein mit einer weißen Plane abgedeckter Körper. Offenbar handelt es sich dabei um die Leiche der getöteten Frau. Viele Passanten, die an der Absperrung aufgehalten werden, reagieren geschockt.

Bahnstrecke zwischen Göttingen und Hannover zeitweise gesperrt

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen kam es am Nachmittag zu Behinderungen im Bahnverkehr. Weitere Verspätungen sind möglich.

Von RND/ Andreas Fuhrmann