Papenburg

Eine Autofahrerin ist am Montagabend mit ihrem Wagen in Papenburg in den Mittelkanal geraten. Sie konnte ihr Auto selbst verlassen, teilte die Polizei mit. Warum sie gegen 19.30 Uhr von der Straße abkam und ins Wasser fuhr, war noch unklar.

Die Feuerwehr teilte mit, dass ihre Einsatzkräfte und die ebenfalls alarmierten Feuerwehrtaucher direkt nach dem Eintreffen den Unfallort wieder verlassen konnten. Ein Abschlepp-Unternehmen barg den Wagen.

Von RND/lni