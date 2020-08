Frau aus Göttingen steuert europaweit die Geburten von Elefantenbabys 

Göttingen / Erfurt

Im Thüringer Zoopark Erfurt ist am 5. August erstmalig ein afrikanisches Elefantenmädchen geboren worden. Die Nachzucht von Elefanten in Europa ist ein wichtiges Thema – was kaum jemand weiß, ist das eine Göttingerin großen Anteil daran hat: „Es ist wichtig, dass den Menschen bewusst wird, wie bedroht Elefanten sind“, betont Ann-Kathrin Oerke. Sie leitet den Elefantenservice in Göttingen: Dort werden die Hormonspiegel von europaweit bislang fast 400 Elefanten kontrolliert.

„Historisch gesehen, gab es immer Elefanten in Zoos“, blickt Oerke zurück. Wenn diese starben, seien neue aus den Herkunftsländern geholt worden. Das war aber nach einem Importstopp nicht mehr möglich – für die asiatischen Elefanten ab 1976, für die afrikanischen ab 1989. Im Washingtoner Artenschutzabkommen, der Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (kurz CITES, auf deutsch Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen) sind beide Spezies gelistet.

Das am 5. August geborene Elefantenbaby läuft durch das Freigehege im Zoopark. Quelle: dpa-Zentralbild

Die Afrikaner gelten mit rund 400 000 frei lebenden Tieren als gefährdet, die Asiaten mit nur noch 40 000 Exemplaren sogar als stark gefährdet. „In Afrika sterben jeden Tag 100 Elefanten“, sagt Oerke und präzisiert: „Alle 15 Minuten stirbt ein Elefant wegen seines Elfenbeins.“ In Asien hingegen würden viele Elefanten getötet und gehäutet, „vor allem wegen der traditionellen chinesischen Medizin“.

Lebensräume sind begrenzt

Hinzu komme auf beiden Kontinenten der sogenannte Human Elefant Conflict, der Konflikt zwischen Menschen und Elefanten. „Die Elefanten können sich nicht mehr so bewegen wie früher“, erklärt die Elefantenexpertin. Sie leben mittlerweile in kleinen Lebensräumen. Die einzelnen Populationen seien isoliert und könnten sich nicht mehr austauschen. Während dadurch in Ländern wie Malawi, Kongo und Uganda mittlerweile kaum noch Elefanten leben, gibt es auf der anderen Seite aber auch Länder wie Botswana, Simbabwe und Südafrika, in denen zu viele Elefanten in den jeweiligen Lebensräumen leben.

Schwangerschaft in Erfurt :

Durch den Importstopp von Elefanten aus den Herkunftsländern waren die Zoos und Tierparks von der Versorgung mit neuen Tieren abgeschnitten. Sie mussten beginnen, ihren Nachwuchs selbst zu züchten. Die Frage sei zunächst gewesen, wie eine eigene Nachzucht aufgestellt werden könne. „Doch man hatte damals keine Ahnung vom Zyklus der Elefantenkühe“, so Oerke. Und Bullen wurden keine gehalten, weil diese gefährlich sein können. Dabei seien diese sehr soziale Wesen, es sei denn sie befinden sich in der sogenannten Musth, einer Phase, in der einmal jährlich sehr viel Testosteron ausgeschüttet wird und in der die Tiere aggressiv reagieren.

Im Lauf der Jahre habe sich die Zucht von Elefanten sehr gut entwickelt. „Bei den asiatischen Elefanten haben wir in Europa schon einen Zuchtstopp erreicht“, erzählt Oerke. Bei den afrikanischen seien die Bemühungen noch nicht so weit gediehen. „Wir haben in Europa nur 125 Tiere.“ Die afrikanischen Elefantenkühe seien sensibler in ihrem Zyklus. Viele Einflüsse können sich negativ auswirken, vom Pflegerwechsel über Bauarbeiten bis zu Änderungen in der Gruppe oder auch Transfers in andere Zoos.

Bilder vom Erfurter Elefantenbaby:

Bis zur erfolgreichen Züchtung war es ein langer Weg. In den 1950er-Jahren wurden gerade einmal neun asiatische Geburten in Europa gezählt. Afrikanischen Nachwuchs gab es gar nicht. Auch in den 1980er-Jahren waren die Geburtszahlen mit 27 Asiaten und acht Afrikanern noch eher gering. In den 1990er-Jahren wurden dann schon 65 asiatische und 24 afrikanische Elefantenbabys geboren. Und in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts kamen 103 Asiaten und 58 Afrikaner zur Welt.

Hier leben Elefanten in Deutschland In Deutschland gibt es insgesamt 26 Einrichtungen, die Elefanten halten. In 15 Einrichtungen leben asiatische, in neun Einrichtungen afrikanische Elefangen. Zwei Einrichtungen halten beide Elefantenspezies. Hier lebenafrikanische Elefanten: • Zoo Dresden • Zoo Duisburg • Thüringer Zoopark Erfurt • Bergzoo Halle • Serengetipark Hodenhagen • Opelzoo Kronberg • Zoo Magdeburg • Safariland Stukenbrock • Grüner Zoo Wuppertal Hier leben asiatische Elefanten: • Zoo Augsburg • Zoo Berlin • Tierpark Cottbus • Hagenbeck Hamburg • Erlebniszoo Hannover • Zoo Heidelberg • Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe • Kölner Zoo • Zoo Krefeld • Zoo Leipzig • Tierpark Hellabrunn München • Allwetterzoo Münster • Neunkircher Zoo • Zoo Osnabrück • Wilhelma Stuttgart In diesen Einrichtungen sind sowohl asiatische als auch afrikanische Elefanten zu sehen: • Tierpark Berlin • Elefantenhof Platschow

Unterstützung für die Zoos kommt in Sachen Nachzucht vom Elefantenservice in Göttingen, angesiedelt im Deutschen Primatenzentrum (DPZ). Dort analysiert Ann-Kathrin Oerke mit zwei Technischen Assistentinnen die Hormonwerte von Elefantenkühen. „Mittlerweile haben wir Proben von rund 400 Tieren aus 14 europäischen Ländern analysiert.“ Der Göttinger Service ist weltweit einmalig. Lediglich am Smithsonian Institute in Washington gebe es mit Janine Brown eine weitere Frau, die Hormonproben analysiert – anhand von wöchentlichen Blutproben. Das Göttinger Team nutzt hingegen eine nicht-invasive Methode, bei der den Tieren kein Blut abgenommen werden muss. Vielmehr können die Werte anhand von Urin- und Kotproben bestimmt werden.

Vorbereitungen auf die Geburt in Erfurt :

„Der Vorteil der nicht-invasiven Methode ist, dass damit alle Tiere getestet werden können“, erklärt Oerke. Denn man bekomme nicht von jedem Elefanten Blutproben. Für eine Hormonanalyse werden zwei Milliliter Urin der zu testenden Kuh benötigt. Dabei wird nach dem Stoffwechselprodukt, einem sogenannten Metabolit, des Hormons Progesteron geschaut. Die Methode hat ihr früherer Chef, der vom Institute of Zoology kam, entwickelt. Zunächst musste der entsprechende Metabolit herausgefunden werden, dann eine Messmethode entwickelt werden. Danach wurden Vergleiche mit Blutproben angestellt, bis die Methode zuverlässige Ergebnisse lieferte. Mittlerweile habe sich die Analyse der Urinproben durchgesetzt, sagt Oerke. „Dabei hat man nach zwei Tagen ein Ergebnis.“ Die Analyse anhand von Kotproben sei aufwendiger und brauche gut eine Woche bis ein Ergebnis vorliege.

Ein Leben für die Elefanten Ann-Kathrin Oerke hat Agrarwissenschaften studiert. Irgendwann entdeckte sie ihre Faszination für Elefanten. „Ich fand die Tiere spannend“, sagt sie. Die Größe beeindruckte sie. „Wie sanft und sozial sie aber auch sein können.“ Vor 20 Jahren hat sie mit dem Elefantenservice in Göttingen begonnen. Mittlerweile hat sie ein großes Netzwerk aufgebaut, kennt die Leute aus Zoos und Tierparks. Außer dem Elefantenservice hat sie viele weitere Aufgaben rund um die Dickhäuter übernommen. Sie ist Scientific Advisor beim Europäischen Erhaltungszuchtprogramm EEP, betreut Doktorarbeiten über Elefanten. „Ich bin mit Leuten in Afrika und Asien verbunden“, erzählt sie. Sie arbeitet am Zuchtbuch mit und hat einen Lehrauftrag an der Universität. Und als jüngstes Projekt ist sie Technical Advisor bei dem Projekt „Chances for Nature“ in Myanmar.

Ann-Kathrin Oerke mit einer lebensgroßen Nachbildung eines afrikanischen Elefanten im Zoo in Magdeburg. Quelle: Thomas Rolle

Aufgabe ist es, Inzucht zu verhindern

Im Lauf der Jahre hat Oerke von jedem Tier ein Zyklusprofil angelegt. „Mittlerweile können wir sogar sagen, wann eine Kuh ihren Eisprung hat“, erzählt Oerke. Der Progestoron-Wert sei vor dem Eisprung niedrig, nach dem Eisprung hoch. „Wenn eine Kuh von einem Bullen gedeckt wurde, würde der Wert im Idealfall oben bleiben.“ Aber erst nach 16 Wochen könne man sagen, ob eine Kuh trächtig ist. „Und dann heißt es 22 Monate warten.“

„Meine Aufgabe ist auch, Inzucht zu verhindern“, sagt Oerke. Junge Kühe könnten, wenn sie ihren Zyklus bekommen, vom Vater gedeckt werden. Deshalb müsse der Vater von ihr getrennt oder der Bulle getauscht werden. Bei den Umzügen von Tieren hilft auch ein Blick in die Zuchtbücher. Seit 1991 gibt es bei den Asiaten ein Zuchtbuch, das in Rotterdam geführt wird. Zwei Jahre später wurde ein Zuchtbuch für die Afrikaner begonnen, dass nach Stationen in Ramat Gan und Wien nun in Wuppertal angesiedelt ist. Darin sind alle Elefanten mit ihrem Geburtsort und ihren Eltern aufgeführt.

Das kleine afrikanische Elefantenmädchen, das Anfang August in Erfurt geboren wurde, symbolisiert eine neue Stufe des Zuchterfolges. Ebenso wie das Anfang des Jahres in Leipzig geborene asiatische Elefantenbaby, gehört die junge Dame zur sogenannten F2-Generation. Das bedeutet, dass mit ihrer Mutter Chupa (25. Dezember 2003 im französischen Sigean) und ihrem Vater Kibo (9. Oktober 2005 in Wuppertal) beide Eltern als F1-Generation bereits in Menschenobhut geboren wurden. Deren Eltern stammten dagegen noch aus der F0-Generation der in der Wildnis geborenen Tiere. Die neu geborenen Elefanten in Erfurt und Leipzig kann man deshalb auf eine gewisse Weise auch als „europäische Elefanten“ ansehen. „Den Menschen muss bewusst werden, dass es immer noch etwas Besonderes ist, wenn ein Elefantenbaby in einem Zoo zur Welt kommt“, betont Oerke.

Von Rüdiger Franke