Frank Vierings langer Kampf gegen das Coronavirus: „Ich glaube, Papa wird sterben“

Celle

Als ihr Mann seit zwei Wochen im Koma lag, fand Heike Viering einen Brief für ihn in der Post. „Sehr geehrter Herr Viering“, stand da, „wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir Ihnen nun ein Impfangebot machen können.“ Daneben war der Umschlag mit den Betreuungspapieren für ihren Mann.

Frank Viering wurde mehrere Wochen künstlich auf der Intensivstation in einem Celler Krankenhaus beatmet. Oft wendeten ihn die Pflegenden in Bauchlage, um seine Lunge zu entlasten. Der 61-Jährige hatte sich im April dieses Jahres bei einem Osterbesuch seiner Tochter und deren Partner mit dem Coronavirus angesteckt und eine sogenannte stille Lungenentzündung entwickelt. Unter den Folgen der Erkrankung leidet er bis heute.

Jedes Mal ein Schreck, wenn das Telefon klingelt

Im Mai 2021 gilt noch ein Besuchsverbot im Krankenhaus, einmal am Tag kann Heike Viering im Krankenhaus anrufen und fragen, ob ihr Mann noch lebt. Jedes Mal, wenn das Haustelefon klingelt, schreckt sie zusammen, weil sie denkt, nun kämen schlechte Nachrichten. „Irgendwann habe ich unsere Freunde gebeten, mich nur noch auf dem Handy anzurufen oder mir bei Whatsapp zu schreiben“, sagt Viering.

Auch sie selbst ist zu dieser Zeit am Coronavirus erkrankt und in Quarantäne. Im Gegensatz zu ihrem Mann war sie bereits einmal geimpft. Heike Viering arbeitet als Förderschullehrerin. Heute glaubt sie, dass die Impfung sie vor einem schlimmeren Krankheitsverlauf bewahrt hat.

Während Frank Viering im Krankenhaus lag, war seine Frau Heike zeitweise auch an Corona erkrankt – und allein zuhause in Quarantäne. Quelle: Samantha Franson

Heike Viering ist also zu Hause, während ihr Mann im Krankenhaus um sein Leben kämpft. Freunde bringen ihr Essen vorbei. Sie schafft es gar nicht, alles aufzuessen. Wegen des Stresses und der eigenen Corona-Erkrankung hat sie kaum Hunger.

„Ich glaube, Papa wird sterben“, schreibt eine ihrer beiden Töchter damals in den Familienchat bei Whatsapp. Frank Viering kennt den Nachrichtenverlauf mittlerweile. Wochen später, als er in der Reha ist, liest er nach, wie seine Familie versuchte, damit klarzukommen, dass er sterben könnte. „Ich musste immer wieder Pausen machen beim Lesen und habe geweint“, sagt er. Das, was er liest, berührt ihn so sehr, dass er es nicht in einem Stück durchlesen kann.

Keine Erinnerung an die Zeit im Koma

Von seiner Zeit im künstlichen Koma weiß er nichts. Kein Tunnel, kein Licht, einfach nichts, sagt Viering. Auch an den ersten Besuch seiner Frau auf der Krankenstation kann er sich nicht mehr erinnern. Wenn man so schwer krank sei, brauche man ein paar Wochen, um im Kopf wieder klarzukommen, erläutern die Ärztinnen und Ärzte seiner Frau. Als Viering aufwacht, weiß er nicht, dass er fast an den Folgen einer Corona-Lungenentzündung gestorben wäre.

Auf der Normalstation sagt eine Ärztin immer wieder, sie sei so froh, ihn hier zu sehen. „Ich hab erst gar nicht verstanden, was sie meint“, sagt Viering. Es war die Ärztin, die ihn betreut hat, als er im künstlichen Koma lag.

Selfies aus dem Krankenbett

Irgendwann verschickt Viering über Whatsapp Selfies aus dem Krankenbett, stellt sie für alle sichtbar in seinen Whatsapp-Status. Sein Gesicht ist aufgequollen von den Medikamenten, er schaut fahrig in die Kamera. Aber egal. „Alle haben sich gefreut, dass ich noch lebe.“

In der Reha bleibt Viering fast zwei Monate. Er musste wieder lernen, wie man isst, sich rasiert, redet. „Ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, als ich mich wieder aufrichten konnte.“ Am Anfang ist er sehr schwach: Frank Viering ist 61 Jahre alt und kann keinen Rasierer mehr in den Hand halten.

Ein Riesenerfolg: Mit dem Rollator die Ehefrau begleiten

„Es war grauenvoll“, sagt er. Manchmal habe er geweint, weil er so unzufrieden mit sich war. Aber irgendwann geht es aufwärts. Einer seiner größten Erfolge in der Reha war der Tag, an dem er – 61 Jahre, keine Vorerkrankung – seine Frau mit dem Rollator bis auf den Parkplatz begleiten konnte. Es gibt ein Foto von diesem Tag, von Viering, seiner Frau und dem Rollator auf dem Parkplatz. Auf seinem T-Shirt steht „fearless“ (furchtlos).

Tuba spielen geht wieder – allerdings nur im Sitzen. Quelle: Samantha Franson

Heute ist Viering wieder zu Hause, er hat sich sofort nach der Reha im örtlichen Fitnessstudio angemeldet und macht dort regelmäßig seine Übungen. Viering spielt wieder Tuba, wenn auch im Sitzen und nicht mehr im Stehen wie früher.

Treppen sind noch immer eine Herausforderung

Seine Lunge hat keinen langfristigen Schaden durch die Erkrankung mit dem Coronavirus genommen. Andere Teile seines Körpers schon. Viering hat Nervenschäden erlitten. Er hört auf dem linken Ohr nichts mehr, seine Füße sind zur Hälfte taub, das macht das Gehen schwierig. Er hat Gleichgewichtsprobleme. Treppen laufen ist für ihn immer noch etwas unsicher. Wenn er sich umzieht, muss er sich irgendwo festhalten. Die Ärzte rieten ihm, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Das hat Viering gemacht. Anfang Dezember kam er. Viering ist jetzt zu 60 Prozent schwerbehindert. „Ich hätte das nicht gedacht, dass ich so einen hohen Grad der Behinderung kriege“, sagt er.

Manche Sachen fallen Viering nach wie vor schwer. Etwa lange Konferenzen bei seinem Arbeitgeber, dem Regionalen Zentrum für Inklusion, in denen er sich konzentrieren muss. Noch etwas anderes ist nicht leicht für ihn: „Ich wünsche es keinem, so krank zu werden, wie ich es war“, sagt Viering, „mir fällt es schwer zu sehen, wie Menschen sich mit offenen Augen dieser Gefahr aussetzen.“

Frank Viering war früher Direktor einer Förderschule. Später wechselte er ins Regionale Zentrum für Inklusion (RZI) in Celle und hilft dort bis heute, die Inklusion an Schulen voranzutreiben. Quelle: Samantha Franson

Das Ehepaar hält das Impfen gegen das Virus für unheimlich wichtig. Das Problem sei, dass viele keine Betroffenen kennen, die so schwer krank geworden seien wie er, sagt Viering. „Die sagen dann, ich bin der einzige, den sie kennen.“ Viering hat in der Reha viele getroffen, die es genauso schlimm und schlimmer als ihn erwischt hat. Sprüche wie „an Corona stirbt man nicht“ ärgern ihn.

Der Schreck und die Angst sind noch nicht verflogen

Er und seine Frau und die beiden Töchter sind immer noch dabei, zu verarbeiten, dass er fast gestorben wäre. Die Wochen des Ausharrens im Schwebezustand. Sie reden darüber, weil es ihnen hilft. Heike und Frank Vierung sind kommenden Sonnabend 40 Jahre ein Paar, erzählt sie.

Heike und Frank Viering sind seit 40 Jahren ein Paar. Quelle: Samantha Franson

„Da ist man nicht mehr verliebt, die Schmetterlinge längst weggeflogen, die Beziehung ist anders“, sagt die 59-Jährige, „aber wenn dann darüber nachdenken muss, dass dieser Mensch vielleicht bald wirklich nicht mehr da ist, ist man umso dankbarer, wenn er bei einem bleiben kann.“

Von Nadine Wolter