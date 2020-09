Folgt dem neuen Abt des Klosters Loccum eine Frau?

Loccum

Mit dem Glockengeläut heute um 15 Uhr endet eine Ära in Loccum. Ex-Landesbischof Horst Hirschler, der seit 2000 an der Spitze des ehemaligen Zisterzienser-Klosters steht, nimmt seinen Abschied. Landesbischof Ralf Meister wird in einem Festgottesdienst in der Klosterkirche in sein neues Amt als Abt des Klosters Loccum eingeführt. Ihm könnte eine Frau folgen. Der Konvent hat diesen Weg freigemacht.

In einem Livestream überträgt die Landeskirche den Abtswechsel. 160 Gäste sind geladen. Corona-bedingt haben auch Journalisten nur begrenzt Zugang. Landesbischof Ralf Meister sagt: „Mit großem Respekt vor einer über 850-jährigen Geschichte und vor der spirituellen Kraft, die vom Kloster Loccum ausgeht, trete ich meinen Dienst als Abt an. Ich danke meinem Vorgänger Abt Horst Hirschler für seine treue, kluge und lebensnahe Weise, in der er dieses Amt ausgefüllt hat.“

Predigt und Orgelmusik

Die Verabschiedung von Abt Hirschler durch den Konvent und die Einführung des neuen Abtes nimmt der Prior des Klosters Arend de Vries vor, Geistlicher Vizepräsident im Landeskirchenamt der Landeskirche. Die Predigt im Gottesdienst hält der neue Abt, Landesbischof Ralf Meister. Im Gottesdienst wirken die Mitglieder des Klosterkonventes und die katholischen Bischöfe aus Osnabrück und Hildesheim, Franz-Josef Bode und Heiner Wilmer, mit. Die Hannover Harmonists, eine Bläsergruppe unter Leitung von Stiftskantor Michael Merkel, sowie Hans Bäßler an der Orgel werden den Gottesdienst musikalisch gestalten.

Hirschler übernahm das Amt des Abtes von seinem Vorgänger als Landesbischof, Eduard Lohse. In Hirschlers Amtszeit fielen die Renovierung der Klosterkirche, die Eröffnung des Pilgerwegs Loccum-Volkenroda, das 850-jährige Jubiläum des Klosters im Jahr 2013 und der Beginn der grundlegenden Renovierung der Klostergebäude sowie der Neubau der Bibliothek, die im kommenden Jahr abgeschlossen werden sollen.

„Das Kloster Loccum prägte über Jahrhunderte das geistliche Leben in Niedersachsen und bietet seither den Raum für die Ausbildung ins Pfarramt“, schätzt Meister den Ort der Einkehr. „Auch wenn die kirchengebundene Religiosität nachlässt, bleiben die Menschen zutiefst suchende religiöse Wesen. Die Welt wird sich wandeln, aber es bleibt Gottes Treue in Jesus Christus,“ sagt Landesbischof Ralf Meister. Seit 200 Jahren ist Loccum Predigerseminar, derzeit wird es für 29 Millionen Euro umgebaut und wird künftig den Nachwuchs mehrerer norddeutscher Landeskirchen schulen.

Das Amt des Abtes steht traditionsgemäß dem amtierenden oder pensionierten hannoverschen Landesbischof zu. Allerdings hatte die Kirche die einstige Landesbischöfin Margot Käßmann zu ihren Amtszeiten nicht in den Klosterkonvent berufen, weil sie eine Frau ist. Erst vor wenigen Tagen hat der Konvent, in dem heute altgediente Theologen und Juristen sitzen, seinen Widerstand gegen Frauen aufgegeben.

Von Vera König