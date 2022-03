Langenhagen

Passagiere am Flughafen Hannover müssen sich am Dienstag auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat alle Mitarbeiter des Sicherheitspersonals in der Personen- und Gepäckkontrolle zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Wie stark die Auswirkungen sein werden, war am Mittag noch unklar. „Wir sortieren das gerade“, sagte ein Sprecher. Der Flughafen wollte im Lauf des Tages berichten.

Passagiere erfahren den aktuellen Status ihres Fluges auf der Internetseite des Flughafens und bei den jeweiligen Airlines. Passagiere sollten das vor der Anreise zum Airport überprüfen. „Das Thema werden wir uns jetzt anschauen und dann nach möglichen Lösungen suchen. Gegen Abend sollte man dann mehr wissen“, sagte ein Sprecher von Tuifly.

Betroffen sind auch die Flughäfen Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Köln/Bonn und Stuttgart. In der vergangenen Woche waren die von Warnstreiks begleiteten Tarifgespräche ohne Ergebnis geblieben, ein erneuter Verhandlungstermin ist für Donnerstag vereinbart. Verdi fordert unter anderem, den Stundenlohn für die Luftsicherheitsdienste um mindestens einen Euro pro Stunde zu erhöhen sowie die Löhne regional anzugleichen.

80 Verdi-Beschäftigte im Streik

Durch den Warnstreik am vergangenen Montag waren in Langenhagen zahlreiche Flüge ausgefallen. Rund 80 Beschäftigte hatten sich Verdi zufolge vor dem Flughafengebäude in Hannover an einer Kundgebung für bessere Arbeitsbedingungen beteiligt.

Warnstreik: Vergangene Woche waren am Flughafen Hannover rund 1000 Passagiere betroffen. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Fast alle Städteverbindungen nach München (Lufthansa), Frankfurt (Lufthansa), Wien (Austrian), Amsterdam (KLM) und Paris (Air France) wurden gestrichen. Auch Ferienflieger waren betroffen: So fielen die Flüge nach Teneriffa (Corendon) und Gran Canaria (Tuifly) aus.

In Langenhagen wurden insgesamt 19 Flüge gestrichen – weniger als zunächst befürchtet. Für den Tag waren 60 Starts und 59 Landungen geplant gewesen. Betroffen waren dennoch mehr 1000 Passagiere, denen laut Airport alternative Reisemöglichkeiten angeboten worden seien.