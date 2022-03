Hannover

Hunderttausende Menschen aus der Ukraine sind auf der Flucht vor dem Krieg in ihrer Heimat. Die Vereinten Nationen rechnen sogar mit mehreren Millionen Menschen, die sich vor den russischen Angriffen in Sicherheit bringen und untergebracht werden müssen. Viele finden eine Unterkunft bei Freunden und Familien. Aber es gibt auch zahlreiche Privatpersonen, die Menschen eine Unterkunft bieten möchten – auch in Hannover. Lesen Sie hier, was dabei zu beachten ist.

Wie lange dürfen die Menschen bleiben?

Ukrainerinnen und Ukrainer mit einem Reisepass benötigen für die Einreise in die EU kein Visum. Sie dürfen sich ohne jede Anmeldung und Registrierung für 90 Tage innerhalb eines Gesamtzeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum aufhalten.

Wegen des Kriegs kann der visumsfreie Aufenthalt nach Angaben des Innenministeriums in Hannover mit einem einfachen Antrag bei der örtlichen Ausländerbehörde für weitere 90 Tage verlängert werden. Das sind in der Landeshauptstadt und dem Umland die Ausländerbehörden von Stadt und Region Hannover. Die Adressen aller Ausländerbehörden in Niedersachsen finden Sie hier auf der Seite des Innenministeriums.

Die Ausländerbehörde der Landeshauptstadt befindet sich im Gebäude am Schützenplatz. Quelle: Katrin Kutter

Was geschieht, wenn Ukrainer länger als 180 Tage bleiben müssen?

Davon gehen derzeit alle aus. Ukrainer, die jetzt einreisen, haben den aufenthaltsrechtlichen Status von Touristen, was auf Dauer zu Problemen bei Bleiberecht und Sozialleistungen führen kann. Es gibt daher auf EU-Ebene verschiedene Überlegungen, den Aufenthaltsstatus der Kriegsflüchtlinge längerfristiger zu regeln. Eine Entscheidung könnte bereits am Donnerstag bei einem Treffen der EU-Innenminister fallen.

Gemeinsame Entscheidung: Die Innenminister der EU legen vermutlich am Donnerstag fest, wie es mit dem Aufenthaltsrecht der Kriegsflüchtlinge weitergehen. An der Entscheidung hängen viele Fragen. Quelle: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Im Zentrum der Überlegungen steht dabei eine EU-Richtlinie, die 2001 infolge der Bürgerkriege im ehemaligen Jugoslawien verabschiedet wurde – aber noch nie angewandt wurde. Die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie erlaubt es, Kriegsflüchtlinge, die längere Zeit nicht in ihre Heimat zurückkehren können, schnell aufzunehmen.

In Deutschland wird die Richtlinie über das Aufenthaltsgesetz umgesetzt, konkret in Paragraf 24. Danach können Vertriebene zum vorübergehenden Schutz für maximal drei Jahre legal bleiben. „Das Land Niedersachsen befürwortet eine solche aufenthaltsrechtliche Lösung nach Paragraf 24 Aufenthaltsgesetz ausdrücklich“, heißt es aus dem Innenministerium.

Können die Schutzsuchenden auch Asyl beantragen?

Ja, das steht jedem Menschen offen. Wer in Niedersachsen Asyl beantragt, würde in eine von bundesweit drei Erstaufnahmeeinrichtung gebracht, die für Asylbewerber aus der Ukraine zuständig sind. Sie befinden sich in Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Das passiert nicht, wenn die Asylsuchenden eine Adresse von Freunden oder Verwandten in Niedersachsen nennen können. Asylbewerber bekommen bestimmte Sozialleistungen. Damit verbunden ist auch ein Aufenthaltsrecht nach Asylgesetz – aber auch ein Arbeitsverbot für bis zu neun Monate. Eine Beschäftigungserlaubnis darf nicht erteilt werden. Das Innenministerium rät wohl eher ab: „Ob ein Asylantrag gestellt wird, muss deshalb genau abgewogen werden.“

Eine Erstaufnahmeeinrichtung in Brandenburg: Ukrainer können in Deutschland auch Asyl beantragen. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Sind Ukrainer auf der Flucht krankenversichert?

Das hängt davon ab, ob die EU-Innenminister den Mechanismus des auch „Jugoslawien-Richtlinie“ genannten EU-Gesetzes aktivieren. Denn bis dahin werden Ukrainer ohne besonderes Visum im Krankenhaus oder beim Arzt wie Touristen behandelt – und „haben im Falle der Inanspruchnahme ärztlicher oder psychotherapeutischer Versorgung keinen Leistungsanspruch gegenüber Sozialleistungsträgern in Deutschland“, wie ein Sprecher des Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) erklärte. Heißt: Sie müssen ihre Behandlung privat bezahlen.

Anders ist es laut KVN-Sprecher Detlef Haffke, sobald der EU-Mechanismus aktiviert wird. Dann bekommen die Kriegsflüchtlinge über Paragraf 24 Aufenthaltsgesetz einen Leistungsanspruch auf medizinische Versorgung, der dem von Asylbewerbern gleichen dürfte. „Die KVN erwartet hier konkrete Informationen Ende dieser Woche/Anfang nächster Woche.“

Wer trägt die Behandlungskosten: Ein Arzt misst in seiner Praxis einer Patientin den Blutdruck. Quelle: Bernd Weissbrod/dpa

Welche Sozialleistungen bekommen Ukrainer auf der Flucht?

Auch hier hängt die Antwort wieder von der Entscheidung auf EU-Ebene ab. Während der visumsfreien Zeit haben Hilfebedürftige keinen Anspruch auf Sozialleistungen – es gibt lediglich sogenannte Überbrückungsleistungen nach Paragraf 23 Absatz 3 Sozialgesetzbuch XII, die das Sozialamt in der Regel für einen Monat gewährt. Sie umfassen in der Regel nur das Allernötigste, also Nahrung, Kleidung, Kosten der Unterkunft, medizinische Versorgung im Notfall sowie Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft.

In besonderen Härtefällen können die Überbrückungsleistungen auf dem Niveau der Sozialhilfe verlängert werden. Sollten die EU-Richtlinie und Paragraf 24 Aufenthaltsgesetz greifen (oder ein Asylantrag wird gestellt), „besteht ein Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“, erklärt das Innenministerium.

Dürfen Kriegsflüchtlinge in Deutschland arbeiten?

Während der visumsfreien Zeit dürfen Ukrainer in Deutschland nicht arbeiten. Da sie aus einem Nicht-EU-Land kommen, brauchen sie dafür ein besonderes Visum, das mit Vorlauf und vor der Einreise beantragt werden muss. „Das heißt, dass die Menschen, die jetzt zu uns kommen, in der Regel nicht arbeiten dürfen“, sagte eine Sprecherin der Agentur für Arbeit in Hannover. Nach Angaben des Innenministeriums kann möglicherweise bald die örtliche Ausländerbehörde eine Beschäftigungserlaubnis erteilen – sobald eine Aufenthaltserlaubnis nach Paragraf 24 Aufenthaltsgesetz möglich ist.

Geht nur mit Visum oder Beschäftigungserlaubnis: Arbeit in einer Automobilfabrik. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Muss ich bürgen, wenn ich jemanden aus der Ukraine aufnehmen will?

So etwas gab es 2015/2016, als viele in Deutschland Menschen aus den Kriegsgebieten in Syrien aufnehmen wollten. Allein in Niedersachsen übernahmen Privatpersonen mehrere Tausend solcher Bürgschaften für Sozialleistungen. Das führte später zu großen Problemen. Allein das Jobcenter Wolfsburg verlangte 2,3 Millionen Euro von Bürgen. Erst nach zähen Verhandlungen mussten die Bürgen doch nicht zahlen. Gerichte entschieden später in mehreren Fällen, dass Rückforderungen rechtswidrig waren. Eine Sprecherin des Innenministeriums erklärte, Überlegungen zu Bürgschaften gebe es bislang nicht – ihren Angaben zufolge sind bisher aber auch erst sehr wenige Ukrainer in Niedersachsen angekommen: Am Mittwochmorgen waren es rund 100.

Sind die Flüchtlinge bei Schäden versichert?

Wer Flüchtlinge aus der Ukraine aufnimmt, muss sich nach Angaben des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft (GDV) keine Sorgen über Schäden machen, die die Flüchtlinge möglicherweise unbeabsichtigt verursachen. „Grundsätzlich muss jeder selbst für Schäden aufkommen, die er Dritten gegenüber versucht“, erklärte ein Sprecher der Versicherer.

Auch bei der Hausrat- und Wohngebäudeversicherung gibt es nach Angaben des GDV-Sprechers keine Probleme, wenn man Flüchtlinge kurzzeitig unterbringt: „Auch hier sind Haus und Inventar weiterhin genauso versichert.“

Was ist mit Haustieren, die aus der Ukraine kommen?

Offenbar bringen viele Flüchtende aus der Ukraine ihre Haustiere mit. Die Ukraine ist in Bezug auf Tollwut ein sogenanntes nicht gelistetes Drittland. Das bedeutet, Haustiere können von dort nicht einfach so mit in die EU gebracht werden – eigentlich. Denn die EU hat die Mitgliedstaaten gebeten, die Einreisebestimmungen für Haustiere zu lockern. Deutschland ist dem nachgekommen. Wer sein Haustier aus der Ukraine mitbringt, wird allerdings gebeten, sich bei der Veterinärbehörde vor Ort zu melden, damit das Tier auf Tollwut getestet werden kann.

Gibt es wegen der Corona-Pandemie Einschränkungen für Flüchtlinge?

Seit dem 27. Februar ist die Ukraine nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft. Damit besteht nach der Coronavirus-Einreiseverordnung nur eine allgemeine Testpflicht vor Einreise, aber kein Quarantäne- und Anmeldeerfordernis mehr. Das Bundesinnenministerium teilt mit: „Die Bundespolizei wird bei Kriegsflüchtlingen und Vertrieben pragmatisch mit der Situation umgehen. So werden etwa freiwillige Tests bei der Einreise an der Grenze angeboten. Bei Covid-Symptomen werden medizinische Fachkräfte konsultiert.”

Eine Herausforderung ist jedoch die – verglichen mit Deutschland – deutlich niedrigere Impfquote der Menschen aus der Ukraine. Über den Corona-Impfstatus der zu erwartenden Flüchtlinge soll auf Antrag von Bayern bei der nächsten Gesundheitsministerkonferenz am Freitag diskutiert werden. Das Land Niedersachsen will Impfungen vor Ort anbieten.

Das Land Niedersachsen will Impfungen vor Ort für Flüchtlinge aus der Ukraine anbieten. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Ab wann werden Deutschkurse für Geflüchtete angeboten?

Heinke Trager aus dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur sagt dazu: „Die Volkshochschulen und Bildungswerke in Niedersachsen bieten von Anfängerkursen (A1) bis C2-Niveau Kurse an. Die Kurse starten, sobald sie voll besetzt sind.” Anspruch an einem Deutschkurs haben alle Personen, für die keine der Sprachförderprogramme des Bundes in Frage kommt, so die Ministeriumssprecherin: „Es ist die Pflicht des Bundes, Integrationskurse anzubieten. Seit einigen Jahren ist der auch wieder in der Lage, dieser Verpflichtung nachzukommen. Wir als Länder finanzieren lediglich Zusatzangebote.” Alle öffentlich geförderten Einrichtungen der Erwachsenenbildung hätten demnach die Möglichkeit, beim Wissenschaftsministerium Kurse zu beantragen.

Wo bekommen traumatisierte Flüchtlinge Hilfe?

Im Psychosozialen Zentrum (PSZ) des Netzwerks für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen (NTFN) an der Marienstraße. Auch Geflüchtete, die im Ankunftszentrum Fallingbostel-Oerbke untergebracht sind, erhalten dort psychosoziale und psychologische Unterstützung. Allerdings müssen die Betroffenen die etwa anderthalbstündige Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus eigener Tasche bezahlen. Daher ruft das NTFN zu Spenden auf. „Damit Geflüchtete nicht zwischen ihrer psychischen Gesundheit und ihrem Geldbeutel abwägen müssen. Bereits 25 Euro stellen die An- und Abreise zu einer therapeutischen Sitzung sicher”, teilt das Hilfsnetzwerk mit. Infos zum Spendenaufruf gibt es unter: www.ntfn.de.

Von Karl Doeleke und Britta Lüers