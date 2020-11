Altenhof

Erneut hat es in der Eckernförder Bucht in Schleswig Holstein ein Fischsterben gegeben. Die toten Tiere sind am Sonntag am Küstenabschnitt der Gemeinde Altenhof gefunden worden, berichten die Kieler Nachrichten. Das ist der vierte Fall dieser Art in diesem Jahr. Meistens ist das Phänomen auf Sauerstoffmangel in der Ostsee zurückzuführen. Das kommt häufiger vor. Als Grund dafür nennen Wissenschaftler den Upwelling-Effekt, bei dem sauerstoffarmes Tiefenwasser bei bestimmten Wetterlagen nach oben drängt.

Auf diese Weise sinkt die Sättigung mit Sauerstoff, die Fische ersticken. Das ist bislang nicht nur direkt vor Eckernförde vorgekommen. Auch am Strand von Noer wurden Ende September unter anderem tote Schollen angespült.

Anzeige

Upwelling tritt in allen Weltmeeren auf. In der Eckernförder Bucht wird der Effekt jedoch durch eine 20 bis 30 Meter tiefe Rinne am Meeresboden verschärft. Darin sammelt sich Tiefenwasser, das bei Westwinden an die Oberfläche strömt.

Grund: Sauerstoffmangel durch Überdüngung

Aufgrund der besonderen Lage wird Upwelling vor Eckernförde durch das Kieler Meeresforschungsinstitut Geomar mit einem eigenen Projekt erforscht. Eine Ursache für die ausgeprägte Sauerstoffarmut ist laut Wissenschaftlern die Überdüngung der Ostsee.

Die sei durch menschliche Einflüsse wie Intensiv-Landwirtschaft, Verkehr und Abwässer entstanden. Die Experten gehen davon aus, dass es künftig häufiger zu Fischsterben in der Eckernförder Bucht kommt.

Von Tilmann Post/RND/Kieler Nachrichten