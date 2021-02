Stralsund/Helsinki

Frierend stehen wir auf dem Sonnendeck der „Finnlady“. Pünktlich schiebt sich der 46 000-Tonner aus dem Fährbecken von Vuosaari hinaus in das inselgespickte Schärenmeer, tastet sich im Slalom durch die Fahrrinne. Nach einer Stunde liegen die Lichter von Helsinki hinter uns. Vor uns liegt ein Törn durch die finnische Ostsee, die hier einem Eismeer gleicht.

In milden Wintern frieren nur der Bottnische und Finnische Meerbusen zu, doch 2021 ist auf dem Weg, brisanter zu werden. Krachend schlägt die Fracht-Passagierfähre ihre gepanzerte Nase in das Eis, das in 20 Zentimeter dicken Schollenpaketen am blauen Rumpf entlangschabt. Wer jetzt glaubt, dass das Schiff dadurch abgebremst wird, hat sich getäuscht.

Anzeige

Finnen-Fähre kämpft sich durch das Eis

Der Monitor des Fernsehers zeigt Kurs und Geschwindigkeit auf der elektronischen Seekarte an. Kapitän Pekka Stenvik, Finne mit deutschen Wurzeln und norddeutschem Zungenschlag sowie bekennender Stralsund-Fan aus Turku, steht auf der Brücke und drückt den Hebel des Maschinentelegrafen auf volle Fahrt voraus.

Bald arbeitet sich seine „Finnlady“ mit über 24 Knoten durchs Eis, als wäre es geschmolzene Butter und sie selbst ein Eisbrecher. „Wir haben mit 42 000 kW unserer vier Hauptmaschinen genug Power dafür“, erklärt er, „denn wir fahren im Fahrplan, der eingehalten werden muss“.

Finnlady-Kapitän Pekka Stenvik auf der Brücke. Quelle: Christian Rödel

Zusätzlich schiebt ein steifer Nordwest-Wind von achtern. „Verspätungen wie die Bahn können wir uns nicht erlauben“, kommt er darauf zu sprechen, dass in Deutschland wegen des Winterwetters Weichen vereisen und Züge ausfallen. Für langsamere, nicht so stark motorisierte Frachter sind jetzt alle Eisbrecher kostenlos im Einsatz, um die Häfen freizuhalten. Auch in unserem Zielgebiet, an der deutschen Ostsee, frieren die Häfen bereits zu.

Das ist die „Finnlady“ Die „Finnlady“ hat zwei Schwesterschiffe, die auf der Travemünde-Helsinki-Route unterwegs sind: „Finnstar“ und „Finnmaid“. Zudem sind fünf weitere Ro-Pax-Schiffe auf Linien zwischen Deutschland, Schweden und Finnland im Einsatz. Gebaut wurde sie auf der Werft der Firma Fincantieri in Italien. Technische Daten:Baujahr: 2007: BRZ: 45 923; Länge: 2018,80 Meter; Breite: 30,5 Meter, Tiefgang: 7,10 Meter, Lademeter: 4200. Hauptmaschinen: vier Motoren der Firma Wärtsilä à 10 500 kW; Bugstrahlruder: 2 x 2000 PS; Nationalität: Finnland; Heimathafen: Mariehamn: Reederei Finnlines, eine Gesellschaft der Grimaldi Group mit Hauptsitz in Neapel (Italien).

Eisbrecher halten wichtige Häfen in MV frei

Das gilt auch für Mecklenburg-Vorpommern. Hier sind die Spezialfahrzeuge des Wasser- und Schifffahrtsamtes aktuell im Dauereinsatz. Das Größte und Kräftigste ist die „Arkona“, die aktuell auch den Strelasund freihält. Im Stralsunder Hafen gibt es bis zu zehn Zentimeter dickes, weiter im Fahrwasser dann lockereres bis zu 15 Zentimeter dickes Eis.

Besonders dick und dicht ist das Eis laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) aktuell jedoch in geschützteren Bereichen wie etwa südlich vom Darß, in Teilen des Peenestroms, im Stettiner Haff und im Greifswalder Bodden. Dort meldete das BSH am Freitag bis zu 15 Zentimeter Eisdicke. Zuletzt vereiste unter anderem der Hafen Stahlbrode. Auch die Fähranleger sind dicht.

Lesen Sie auch: Das weiße Chaos: Ein Luftretter erinnert sich an den Winter 1978/79

Kleinere Schiffe wie die „Ranzow“ sind schon jetzt unterwegs, um das zehn bis 15 Zentimeter dicke Eis zu knacken. Zwischen Schaprode und Hiddensee hat diesen Job „Swanti“ übernommen, die das für die Weiße Flotte Stralsund erledigt. „Das ist richtige Knochenarbeit da draußen bei dem Wetter“, sagt Henning Dierken vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee (WSA).

Die „Arkona“ und auch der Tonnenleger „Görmitz“ fahren nach seiner Aussage zurzeit Zwölf-Stundenschichten. Wenn man an einigen Stellen jetzt zu lange nicht fahre, kämen kleinere Schiffe gar nicht mehr aus dem Hafen.

Dann war die Ostsee zuletzt zugefroren

1963 türmte sich das Packeis sogar meterhoch an unseren Küsten. Zum letzten Mal zu fast 100 Prozent zugefroren war die Ostsee im Winter 1986/87 mit Eisstärken bis 120 Zentimeter und einer Fläche von 415 000 Quadratkilometern. Komplett zugefroren war sie dreimal in den 1940er Jahren. Das wäre dann nur noch etwas für Großeisbrecher oder Schiffe wie die „Finnlady“, die die höchste finnische-schwedische Eisklasse 1 A-Super aufweisen.

Im Mittelalter sind Händler mit ihren Waren sogar quer über die Ostsee gezogen: von Stralsund nach Danzig zum Beispiel, weil die Straßen unpassierbar waren. Auch Räuber, man könnte sie Eis-Piraten nennen, sollen diese Möglichkeit genutzt haben.

So schön verschneit präsentierte sich Stralsund nach der Ankunft. Quelle: Christian Rödel

Zwischen Bornholm, Rügen und Hiddensee liegt zwar kein Eis, dennoch erwischt uns hier ein Schneesturm, der sich gewaschen hat. Im Nu sind alle Scheiben dicht von schnell vereisenden Flockenwirbeln, die Außendecks tief verschneit. „Das ist der Schnee“, sagt TV-Meteorologe Stefan Kreibohm im Mobiltelefonat, „der auch uns eingedeckt hat“.

Vor Kurzem waren wir noch 2000 Kilometer nördlich, umgeben von Einsamkeit, Dunkelheit und endlosen Wälder. Dort in Karelien testeten wir ein Auto unter Extrembedingungen, bei Minus 25 Grad. Die Rückfahrt nach Stralsund wird dagegen ein Klacks. Kreibohm warnt: „Macht euch auf was gefasst, wenn ihr ankommt. Die A 20 wird zu einer Herausforderung!“ Die Sorgen um eine rutschfreie Heimfahrt von Lübeck-Travemünde nach Stralsund wachsen.

Auch interessant: Wintereinbruch: Wann frieren die Seen und Teiche komplett zu?

Binnengewässer in MV zugefroren

Zurück in MV erfahren wir vom WSA, dass für einige Bereiche auf den Gewässern bereits ein Nachtfahrverbot verhängt wurde: die Bodden südlich vom Darß und die Zufahrten zum Stralsunder Hafen sind betroffen. Weil die Eiskante für Schiffe gefährlich werden könnte. Auch auf den Binnengewässern ist Eis nicht ganz unproblematisch. Bei Eisstärken ab 30 Zentimeter Stärke werden Schiffe, Stege und Bootsschuppen freigeschnitten, damit der Eisdruck sie nicht zerstört. Auch die Müritz ist bereits zugefroren.

So wie jetzt frieren die großen Seen in MV nur bei Dauerfrost und wenig Wind richtig zu. Zuletzt war das 2018 der Fall. Die Hansestadt Stralsund und andere Behörden warnen immer wieder davor, die Einbruchgefahr zu unterschätzen. Unter dem Schnee sei die Eisdicke schwer abschätzbar. In der vergangenen Woche hat die Polizei in Stralsund bereits etliche Jugendliche vom Eis holen müssen.

Von Peer Schmidt-Walther und Kay Steinke