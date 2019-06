Oldenburg

Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen haben im Landkreis Oldenburg und Teilen von Vechta und Cloppenburg zu mehr als zwei Dutzend Einsätzen der Feuerwehr geführt. Etappenweise gab es am Montagabend starke Regenschauer, wie ein Polizeisprecher sagte. Am späten Abend seien die Schauer allerdings Richtung Norden abgezogen. Menschen in der Region wurden den Angaben zufolge nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Schlimmer traf es aber den Süden und vor allem den Osten von Deutschland. So fielen in Sachsen bis zu 50 Liter Regen pro Stunde.

Von RND/lni