Gieboldehausen

Hund in mit Wasser gefüllten Schacht gestürzt: Diese ungewöhnliche Alarmmeldung hat am Freitag die Feuerwehr in Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) auf den Plan gerufen. Vor Ort stellte sich dann zu allem Überfluss heraus, dass der Vierbeiner nicht in einem Schacht, sondern in einem fünf Meter tiefen Güllebecken festhing. Glück im Unglück für den Vierbeiner und die Feuerwehr: Die Grube war tatsächlich nur mit Regenwasser gefüllt.

Dennoch schritten die Feuerwehrleute natürlich gleich zur Tat, um das verängstigte Tier zu retten. Der Hund hatte nämlich keine Chance, sich selbst aus seiner misslichen Lage zu befreien, wie Feuerwehrsprecher Holger Raabe am Sonntag mitteilte.

Feuerwehrmann steigt in Güllegrube bei Gieboldehausen

Ein Feuerwehrmann stieg sodann gesichert über eine Steckleiter in das Becken, erreichte den Hund und brachte ihn sicher wieder nach oben. „Etwas durchnässt, aber unverletzt konnte er seinen Besitzern übergeben werde“, schilderte Raabe die glückliche Zusammenführung von Hund und Herrchen.

Bleibt die Frage, wie der Vierbeiner überhaupt in das Becken, das in der Feldmark fallen konnte? Feuerwehrsprecher Raabe hat dafür nur eine Erklärung: Der offenbar sehr neugierige Hund muss beim Spazierengehen mit seinen Besitzern auf Abwege geraten und dabei in die Grube gefallen sein.

Zum Glück und dank der Feuerwehr ging die Sache gut aus. Einen solch dramatischen und zudem feuchten Ausflug wird der Vierbeiner wahrscheinlich dennoch nicht so schnell noch einmal unternehmen.

Von Andreas Fuhrmann/RND/GT