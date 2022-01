Nienburg/Weser

Ein Mehrfamilienhaus in Nienburg/Weser ist nach einem Brand nicht mehr bewohnbar. Als die Einsatzkräfte in der Nacht zum Samstag eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Flammen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Fünf Menschen konnten demnach von der Feuerwehr gerettet werden und blieben unverletzt.

Da das Feuer zwischenzeitlich drohte auch auf das Nachbarhaus überzugreifen, seien auch die Bewohner dieses Hauses evakuiert worden. Sie konnten demnach aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Eine Warnung an die Anwohner wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten, sei mittlerweile aufgehoben worden. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens waren zunächst nicht bekannt.

Von RND/dpa