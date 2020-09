Einbeck

Am dritten Abend in Folge hat es in Einbeck gebrannt: Am Montagabend stand ein Stapel abgesägter Bäume zwischen Ritterode und Salzderhelden in Flammen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und hält nach eigenen Angaben einen Zusammenhang mit der aktuellen Brandserie in Einbeck für „sehr wahrscheinlich“.

Das Feuer sei gegen 22.25 Uhr gemeldet worden. Die Einsatzkräfte seien zunächst von einem Waldbrand ausgegangen, so die Polizei. Vor Ort stellten sie fest, dass etwa 20 Kubikmeter Stammholz in Brand geraten war. Die Feuerwehren der Stadt Einbeck und weiteren Ortsteilen habe verhindern können, dass das Feuer auf das angrenzende Waldstück übergreift.

Anzeige

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das angrenzende Waldstück übergreifen. Quelle: Mennecke/Kreisfeuerwehr Northeim

Weitere NP+ Artikel

Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Eine wegen der aktuellen Brandserie eingerichtete Sonderkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lesen Sie auch: Brandserie in Einbeck: Feuerwehrleute sind am Limit

Brandserie in Einbeck seit Juli

Bereits in den vorangehenden Nächten hatte es in Einbeck gebrannt: Am Sonntagabend brannten zwei Scheunen in verschiedenen Ortsteilen, am Sonnabend stand ein leerstehendes Wohnhaus in Flammen. Die Brände reihen sich in eine seit Juli andauernden Brandserie ein. Begonnen hatte diese mit dem aufsehen erregenden Brand der historische Saline in Salzderhelden. Das Feuer hatte das Industriedenkmal komplett zerstört und einen Schaden von etwa 1,5 Millionen Euro hinterlassen. Danach folgten mehrere Brände in Kleingartenkolonien und an Kleidercontainern.

Eine Verdächtige war im Juli festgenommen worden, nachdem sie von Beamten in zivil überrascht worden war, als sie versuchte, einen Kleidercontainer in Brand zu setzen. Sie saß danach mehrere Wochen in Untersuchungshaft, bis der Haftbefehl im August unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Nach einem erneuten Brand wurde die 30-Jährige erneut festgenommen – und räumte in diesem Fall auch ein, das Feuer gelegt zu haben. Sie ist seitdem in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht. Die Brandserie setzt sich dennoch fort.

Von Verena Schulz