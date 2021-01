Papenburg

Auf dem Museumsschiff „Friederike von Papenburg“ in Papenburg ( Landkreis Emsland) hat es am Samstagmorgen gebrannt. Das unter Deck liegende Trauzimmer stand komplett in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Zunächst hatte sie von einem Vollbrand des Schiffes gesprochen.

Das Schiff liegt im Stadtzentrum gegenüber vom Rathaus auf dem Kanal. Im Laufe des Vormittags konnte der Brand gelöscht werden. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht abzusehen. Unklar ist auch noch, warum das Feuer auf dem Schiff ausgebrochen ist.

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr vor dem Museumsschiff „Friederike von Papenburg" im Stadtzentrum.

Beliebtes Fotomotiv im Hafen von Papenburg

Das Schiff wurde in den 1980er Jahren anhand der Originalpläne von der Lehrwerkstatt der Meyer Werft nachgebaut und gilt als ein Wahrzeichen der Stadt.

