Lohne

An einer Moschee in Lohne ( Landkreis Vechta) hat in der Nacht zum Sonntag ein Anbau gebrannt. „Das Feuer wurde gelöscht“, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen.

Wie hoch der Schaden ist, stand noch nicht fest. „Das wird jetzt noch ermittelt“, betonte der Sprecher. Auch zur Brandursache konnte er noch nichts sagen.

Von RND/dpa