Gold auf Fehmarn

Auf Fehmarn ist am Wochenende eine Kiterin verunglückt. Ursache war der starke Wind, der am Sonnabend (23. Oktober) herrschte.

Starker Wind riss die Frau von den Beinen

Die 35-jährige wollte am Vormittag um 10.30 Uhr in der Ortschaft Gold am Surfspot vom Ufer aus auf die Ostsee starten. Sie wurde jedoch von ihrem Kite nach hinten gerissen und über den Deich gezogen. Auf einer angrenzenden Wiese blieb die Frau schwer verletzt liegen.

Als Ursache für das Unglück vermutet die Polizei den stark auflandigen Wind. Die Frau wurde vom Rettungshubschrauber in ein Lübecker Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben nicht.

