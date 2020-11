Hannover

Die steigenden Corona-Neuinfektionen belasten das Schulsystem. Seit den Herbstferien werden viele Einrichtungen von dem Virus beeinflusst, müssen ganze Klassen oder Jahrgänge in Quarantäne schicken oder ganz in das Szenario B wechseln. Nach einer Erhebung des Lehrerverbandes befinden sich bundesweit derzeit 300.000 Schüler in Quarantäne. Für Grüne, FDP und CDU stand am Mittwoch im Landtag deswegen fest: In Niedersachsen müsse sich etwas verändern, um die Schulen wirklich pandemiefest zu gestalten.

Björn Försterling, bildungspolitischer Sprecher der FDP, warf Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) vor: „Schüler, Eltern und Lehrer sind massiv verunsichert. Einerseits, weil die Infektionszahlen in den Schulen stark zunehmen, andererseits aber auch, weil es seitens des Kultusministers keine klaren Konzepte für den Umgang mit der Pandemie gibt.“ Dabei kritisierte der Liberale, dass vor einigen Wochen noch Lehrkräfte und ganze Klassen auf das Virus getestet und Quarantäne geschickt worden seien. Inzwischen sei die Realität aber eine andere: „Lehrer, die positiv getestete Schüler unterrichtet haben, müssen ohne Test auch in anderen Klassen und Kohorten munter weiter unterrichten. Weil die Gesundheitsämter heillos überlastet sind, werden kaum noch Quarantänen angeordnet.“ Dies sei unverantwortlich.

Koalitionspartner übt ebenfalls Kritik

Auch der Koalitionspartner CDU sieht das Problem. Bildungsexpertin Mareike Wulf machte ebenfalls deutlich, dass die Gesundheitsämter überlastet seien. Sie sprach sich dafür aus, dass der Minister sein bisheriges Vorgehen überdenke.

Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, kritisierte darüber hinaus, dass an der Planungssicherheit fehle. Es sei nicht erkenntlich, ab welchem Inzidenzwert Eltern, Schüler und Lehrkräfte damit rechnen müssten, dass Schulen gänzlich geschlossen würden. Überdies verwies sie darauf, dass die Situation in den Schulbussen nicht zumutbar sei. Die rot-schwarze Landesregierung habe bisher nichts gegen deren Überfüllung getan.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne wies die Kritik von sich: „Unsere Schulen sind pandemiefest!“ Neben der Erfüllung des Bildungsauftrages, biete man Verlässlichkeit der Betreuung. Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen erklärte er, dass sein Haus regelmäßig nachjustiere, dies zeige sich an der Einführung der Maskenpflicht im Unterricht. Dadurch sei es möglich, dass nicht mehr ganze Klassen in Quarantäne müssen, sondern nur noch direkte Sitznachbarn.

Lehrkräfte nicht überzeugt von Strategie des Ministers

Den Pädagogen genügt das nicht. Im Anschluss an die Landtagssitzung sagte Torsten Neumann, Vorsitzender des Verbands Niedersächsischer Lehrkräfte: „Unsere Schulen sind keine Oasen der Sicherheit, auch wenn unser Kultusminister versucht, diesen Eindruck zu erwecken.“ Er warnt indes vor einer Aufweichung der Quarantäneregeln. Es müsste weiterhin die gesamte Klasse und die unterrichtende Lehrkraft in Quarantäne geschickt werden.

Von Mandy Sarti