Teichbreite

Bei einem Familienstreit in einem Mehrfamilienhaus in der Straße An der Teichbreite ist eine 45-jährige Frau am späten Abend des Pfingstmontags schwer verletzt worden. Nachbarn hatten gegen 21.45 Uhr Lärm aus einer Wohnung gehört und die 45 Jahre alte Wohnungsinhaberin daraufhin schwer verletzt im Treppenhaus aufgefunden.

Mann ließ sich widerstandslos festnehmen

Die sofort alarmierte Polizei und Rettungsdienste waren wenige Minuten später mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Während die Schwerverletzte medizinisch versorgt wurde, konnten Polizisten in der Wohnung den 47 Jahre alten, in Trennung lebenden Lebenspartner antreffen, der sich widerstandslos festnehmen ließ. Ferner hielt sich im Treppenhaus auch auf das 10 Jahre alte Kind der 45-Jährigen und ihres Ex-Lebenspartners auf.

Mit Messer in den Oberkörper gestochen

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen gerieten der 47-Jährige und dessen 45-jährige Lebensgefährtin am Pfingstmontagabend in Streit. Diese Auseinandersetzung eskalierte und in dessen Verlauf griff der 47-Jährige seine Ex-Lebensgefährtin mit einem Messer an, wobei er sie mit einem Stich lebensgefährlich am Oberkörper verletzte. Die Frau schwebt nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch in Lebensgefahr.

Das 10 Jahre alte Kind wurde in die Auseinandersetzung hineingezogen und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die 45-Jährige und ihr 10 Jahre altes Kind wurden mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Während die Mutter intensivmedizinisch versorgt wird, wurde das Kind in die Obhut des Jugendamtes der Stadt Wolfsburg übergeben.

In diesem Fall soll es keine Vorgeschichte gegeben haben. Täter sowie Opfer seien bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Der 47-Jährige wird im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Von der Redaktion