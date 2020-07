Hannover

Die Aufrufe der Polizei zur Vorsicht vor sogenannten falschen Polizisten zeigen offensichtlich Wirkung - die Kriminellen sind immer seltener erfolgreich. Im ersten Halbjahr 2020 hätten sie in Niedersachsen mehr Versuche für eine erfolgreiche Tatausführung benötigt als in der Vergangenheit, teilte das Landeskriminalamt in Hannover.

„Es sind zu einer Tatvollendung durchschnittlich mehr Versuche nötig“, sagte eine LKA-Sprecherin. Als Gründe dafür werden die verstärkte Sensibilität und Wachsamkeit angenommen als Folge der Präventionsarbeit der Polizei. Insgesamt seien in den ersten sechs Monaten aber deutlich mehr Fälle mit falschen Polizisten registriert worden als im Vorjahreszeitraum.

Nur sehr wenige Taten erfolgreich

Häufig arbeiten die Kriminellen nach diesem Muster: Ein Anrufer - oft aus dem Ausland - gibt vor, dass es Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch gibt. Der Name des Angerufenen wurde angeblich auf einer Opferliste von Kriminellen gefunden. Im zweiten Schritt klingelt dann ein falscher Polizist, um Bargeld oder Wertgegenstände abzuholen und diese vor einem Einbruch in Sicherheit zu bringen.

Die Erfolgsquote der falschen Polizisten ist aber gering: 2018 waren sie laut LKA in 2,3 Prozent von 4235 Taten erfolgreich Dabei erbeuteten sie insgesamt 4,7 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei in Niedersachsen einen Gesamtschaden von rund 3,3 Millionen Euro, 95 erfolgreiche Taten und 7731 Versuche - eine Quote von 1,2 Prozent. Und die Ermittler gehen davon aus, dass sich das Verhältnis im ersten Halbjahr 2020 weiter zum Nachteil der Täter verändert hat.

Falsche Polizisten fliegen auf

Auch in Osterholz-Scharmbeck lief es zuletzt aus Sicht der Kriminellen nicht nach Plan: In mindestens elf Fällen hätten sich unbekannte Täter am Telefon als Polizisten ausgegeben und sich nach dem Vermögen der Angerufenen erkundigt, berichtete die Polizei. Doch diese seien allesamt misstrauisch geworden und hätten das Gespräch beendet, mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet. Auch andere Polizeidienststellen berichteten in den vergangenen Tagen über mehrere Fälle, in denen falsche Polizisten aufflogen.

Aufgeflogen: Ein Krimineller, der sich am Telefon als Polizist ausgegeben hat, wird im Landgericht Hannover im Dezember des vergangenen Jahres der Prozess gemacht. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

So konnten auch ein „Herr Huber“ und ein „Herr Becker“, angeblich von der Polizei Bremerhaven, am Telefon zuletzt nicht überzeugen: Sie forderten, die Türen und Fenster aufgrund eines Verbrechens in der Nachbarschaft zu schließen. Bei der Polizei in Varel wurden am vergangenen Mittwoch rund 20 solcher Fälle angezeigt.

Falsche Polizisten erbeuten viel Geld

Doch immer wieder sind die Anrufer auch erfolgreich. In Herzlake im Emsland erschlich sich ein falscher Polizist zuletzt das Vertrauen eines älteren Ehepaares und ergaunerte einen vierstelligen Betrag. Der Mann hatte sich bei dem Paar nach Bargeld und Wertgegenständen erkundigt und forderte sie auf, diese in einer Tasche vor die Haustür zu legen. Ein unbekannter Mann habe die Tasche kurz darauf abholt, berichtete die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim.

Schlimmer kam es in der vergangenen Woche noch für eine Rentnerin in Osnabrück: Wegen angeblichen Falschgeldverdachts wurde sie gebeten, der Polizei einen fünfstelligen Betrag zu übergeben. Die Frau hob das Geld ab und legt es auf den Vorderreifen eines Autos, mit dem die Täter kurze Zeit später dann davon fuhren.

Falsche Polizisten: Das rät die Polizei Gefälschte Dienstausweise, Druck am Telefon, erlogene Geschichten: Angesichts einer steigenden Zahl von Betrugsversuchen durch sogenannte falsche Polizisten macht die echte Polizei auf die Tricks der Banden aufmerksam. So weisen sich die Betrüger mit gefälschten Polizeimarken aus, sie verschicken Haftbefehle und fordern in E-Mails oder per Post, Geldstrafen zu bezahlen. Am Telefon versuchen sie wieder und wieder, ihre Opfer dazu zu bringen, Geld und Wertsachen im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. „Dabei nutzen die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt“, warnt die Polizei. Die Beamten erinnern daran, grundsätzlich keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen. „Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis“, heißt es bei der Beratung weiter. Polizisten bäten auch niemals um Geldbeträge. „Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis“, raten die Ermittler weiter. „Und lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.“

Von RND/dpa