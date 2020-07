Kiel

Laut Christian Hoppe vom Bundeskriminalamt ( BKA) sind seit dem ersten Aufruf im Fernsehen Anfang Juni mehr als 800 Hinweise eingegangen. Einige davon seien „weiterführend für die Ermittlungen“ gewesen.

Im Fokus von BKA und der Staatsanwaltschaft Braunschweig steht der Verdächtige Christian B., der derzeit in Kiel eine Haftstrafe wegen Drogenhandels auf Sylt verbüßt. Hoppe wollte sich nicht dazu äußern, ob die vorliegenden Indizien gegen den 43-Jährigen bereits für eine Anklage ausreichen.

„Ich denke, die Beweislage dürfte eher dünn sein“, sagt der Kieler Anwalt des Verdächtigen, Friedrich Fülscher den Kieler Nachrichten. „Ich mache das nicht alleine an dem wiederholten Zeugenaufruf fest. Entscheidender ist für mich, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig bisher weder einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gestellt hat noch eine Anklage in Aussicht gestellt hat.“

Die Prüfung der eingegangenen 800 Hinweise dürfte seiner Ansicht nach noch nicht abgeschlossen sein. "Jedenfalls scheint man hinsichtlich der Telefonnummer nicht weiter gekommen zu sein.

BKA bittet erneut um Hinweise auf Telefonnummer

Christian B., der unter anderem wegen Sexualstraftaten vorbestraft ist, steht unter Mordverdacht. Er soll die dreijährige Maddie McCann am 3. Mai 2007 aus einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz entführt haben.

Laut den Fahndern hat er „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ vor Ort zu tatrelevanter Zeit mit einem Handy telefoniert. Sie suchen deswegen als Zeuge nach dem damaligen Nutzer der portugiesischen Rufnummer +351 916510683, mit dem der Verdächtige damals ein Gespräch führte.

Die Ermittler erhofften sich von der zweiten Nummer wohl die Aussage: „Ja, ich habe an dem Tag des Verschwindens von Maddie über diese Nummer mit Christian B. telefoniert. Damit könnte dann der Nachweis geführt werden, dass der Beschuldigte sich um den Tatzeitpunkt herum in der Funkzelle aufgehalten hat“, so Fülscher. Das sei aber immer noch kein Tatnachweis, sondern nur ein Indiz.

Das Bild eines aufbrausenden und gewalttätigen Mannes, das ehemalige Bekannte über B. in Medienberichten zeichneten, könne er nicht bestätigen. „In unseren Besprechungen ist er ruhig und freundlich," so Fülscher.

Anwälte haben noch keine Akteneinsicht

Fülscher und seinem Kollegen, dem Verteidiger Johann Schwenn, wird bislang die Akteneinsicht verweigert. „Die Staatsanwaltschaft befürchtet die Gefährdung des Ermittlungszweckes. Da der Beschuldigte inhaftiert ist und seine Einflussmöglichkeiten auf das Verfahren naturgemäß eher beschränkt sind, gehe ich davon aus, dass noch verdeckte Ermittlungsmaßnahmen laufen oder laufen sollen.“

Verfahren über vorzeitige Entlassung noch nicht beim BGH anhängig

B. hat in Kiel bereits zwei Drittel seiner Strafe von einem Jahr und neun Monaten abgesessen und Antrag gestellt, den Rest zur Bewährung auszusetzen. Das Kieler Landgericht hatte die Entscheidung auf vorzeitige Haftentlassung nach Braunschweig zurückverwiesen, weil sich das Gericht dort bereits mit der Frage befasst habe, bevor er aus der JVA Wolfenbüttel nach Kiel verlegt wurde. Braunschweig erachtete sich aber ebenfalls nicht für zuständig. Nun muss der Bundesgerichtshof entscheiden, welches Gericht sich damit befassen muss. Laut BGH ist das Verfahren dort noch nicht anhängig.

Laut Fülscher stehe der Antrag aber unter keinem besonders guten Stern. "Erforderlich für eine Aussetzung wäre eine günstige Legalprognose. Im Rahmen dieser Prognoseentscheidung darf zum Nachteil des Verurteilten gewertet werden, dass ein anderes Verfahren gegen ihn anhängig ist", so Fülscher. Gemeint ist damit ein Urteil zu einer Gefängnisstrafe aus Braunschweig, weil B. eine 72-Jährige an der Algarve vergewaltigt haben soll. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.