Melle

Bei einem Lastwagenunfall in Melle im Kreis Osnabrück ist am Sonnabend ein Mann getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Lkw auf einer kleinen Landstraße von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Die Ursache sei unklar.

Andere Fahrzeuge seien an dem Unfall im Stadtteil Westhoyel nicht beteiligt gewesen. Rettungskräfte der Feuerwehr mussten die beiden Männer aus dem Fahrerhaus des Lastwagens bergen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Zwei tödliche Unfälle in Melle

Es ist der zweite tragische Unfall am Sonnabend in der Kleinstadt. Am frühen Morgen war ein 23-Jähriger in Melle mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Von RND/lni