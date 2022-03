Parteitag in Hildesheim - FDP strebt bei Landtagswahl in Niedersachsen zweistelliges Ergebnis an

Am kommenden Wochenende trifft sich die niedersächsische FDP zu ihrem Parteitag in Hildesheim. Dabei will sich die Partei für die Landtagswahl im Oktober aufstellen. Es wird aber auch um den Krieg in der Ukraine gehen.