FDP-Chef Birkner wirft Weil Regierungsversagen vor

Hildesheim

„Wenn Stephan Weil der Meinung ist, dass die Große Koalition keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr hat, dann wäre es richtig, am Tag der Bundestagswahl auch gleich eine Landtagswahl durchzuführen.” Mit scharfen Angriffen gegen die SPD legte FDP-Landesvorsitzender Stefan Birkner beim Parteitag der Liberalen in Hildesheim los. Sie stellten dort vor allem die Landesliste für die Bundestagswahl auf.

Abteilung Attacke aber war zunächst wichtiger. Birkner warf der Landesregierung handwerkliche Fehler bei der Bekämpfung der Corona-Epidemie vor. „Man muss sich technischen Lösungen endlich öffnen. Es gibt immer noch kaum Luftfilter in Schulen und wir werden sie weiterhin vehement fordern.“

„Kein 17er-Rat von Candy Crush spielenden Leuten“

Den Liberalen fehlt die Perspektive: „Wir erwarten einen Corona-Stufenplan, wo es eine Stufe gibt, in der es keine Beschränkungen mehr gibt.“ Entscheidungen, getroffen in der Runde der Ministerpräsidenten seien nicht immer die richtigen gewesen: „Über die Einschränkung von Freiheitsrechten darf kein 17er-Rat von Candy Crush spielenden, übernächtigten Leuten entscheiden.“

Mit dem Bundestagsabgeordneten Christian Dürr will die FDP in die Bundestagswahl im September ziehen. Der Vize- Fraktionsvorsitzende kam mit 94,5 Prozent auf den ersten Listenplatz gewählt. „Vor uns liegt ein Jahrzehnt, in dem wir gestalten und modernisieren wollen. Nie zuvor war der Staat so sehr auf Reformen angewiesen wie heute“, sagte er.

Bestes Ergebnis für Konstantin Kuhle

Die Listenplätze 1 bis 12 wurden in Einzelwahl vergeben. Auf den vierten Platz erhielt Konstantin Kuhle, Beisitzer im FDP-Bundesvorstand und innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, mit 97 Prozent das beste Ergebnis.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Hannoveraner Knut Gerschau (Wahlkreis 42) setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen den Bundestagsabgeordneten Grigorius Aggelidis durch. Auf den Bauunternehmer entfielen 114, auf Werbeunternehmer Gerschau 151 Stimmen. Aggelidis’ Wiedereinzug in den Bundestag (er kandidiert im Wahlkreis 43, dem nördlichen Teil der Region) dürfte damit chancenlos sein. Derzeit hat die niedersächsische FDP-Landesgruppe im Bundestag sieben Mitglieder.

Von Vera König