Ziemlich blöd gelaufen ist ein nächtlicher Ausflug in eine Bankfiliale für zwei junge Männer in Exten. Wie die Polizei mitteilte, seien die beiden Männer - offensichtlich stark angetrunken - am Samstagmorgen, zwischen 4.30 und 5.30 Uhr, in die Filiale im Rintelner Ortsteil Exten eingedrungen. Einer von ihnen nutzte anschließend die Gelegenheit, um in der Bank zu randalieren.

Der junge Mann urinierte nicht nur in eine aufgestellte Zimmerpflanze, er versuchte auch unfachmännisch einen Geldautomaten zu manipulieren. Anschließend geriet noch eine Haube auf einem alten Schaltertisch in das Visier des Mannes. Er hebelte diese gewaltsam ab und fiel dann gegen eine Holzwand. Bei seinen Taten ließ er sich von der in der Filiale angebrachten Kamera filmen.

Ausweis bleibt in der Filiale liegen

Doch damit nicht genug: Aus unklaren Gründen öffnet der Randalierer auch noch sein Portemonnaie und zog diverse Karten heraus. Dabei bemerkte er offenbar nicht, dass er seinen Ausweis in der Filiale verlor. Dieser wurde zu einem späteren Zeitpunkt von einem Passanten in der Bank gefunden. Sehr gewissenhaft steckt dieser das Fundstück in den Briefkasten der Filiale.

Sehr zur Erleichterung der Polizei. Schnell konnten die Beamten bei den Ermittlungen feststellen, dass es sich bei dem gefilmten Randalierer und der Person auf dem Ausweis um ein und die selbe Person handelte: einem 20-jährigen aus Minden. Und der Mann ist kein Unbekannter. Er ist bereits wegen zahlreichen vorherigen Delikten der Polizei bekannt. isa

