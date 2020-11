Osnabrück

Bei einer mutmaßlichen Gas-Explosion in einem Gebäude in Osnabrück sind nach Angaben der Polizei ein Mensch schwer und drei weitere leicht verletzt worden. Es habe am Montagmorgen einen lauten Knall gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Demnach sei es wahrscheinlich im Keller des Gebäudes zu einer Gas-Explosion gekommen. Ein Mensch habe sich selbst schwer verletzt aus dem Gebäude retten können. Der Rettungsdienst brachte ihn dann in ein Krankenhaus. Drei weitere Menschen sollen leicht verletzt worden sein.

Zur Galerie Bei einer mutmaßlichen Gas-Explosion in einem Gebäude in der Innenstadt sind mehrere Menschen verletzt worden.

Das Gebäude, das in der Nähe des Osnabrücker Hauptbahnhofes steht, wird gerade umgebaut und steht laut Polizei leer. Der Bahnverkehr war von dem Rettungseinsatz nicht betroffen, allerdings wurden Straßen in der Nähe abgesperrt. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz, um umliegende Gebäude zu evakuieren. Eine Sammelstelle auf dem Bahnhofsvorplatz wurde eingerichtet. Außerdem waren Mitarbeiter der Stadtwerke vor Ort, um eine Gasleitung zu schließen.

Von RND/lni