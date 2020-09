Bad Pyrmont

Nach einem Beziehungsstreit hat ein 36-Jähriger in einer Kellerwohnung im niedersächsischen Bad Pyrmont eine Explosion ausgelöst. Er selbst und acht Polizisten wurden verletzt. Der Mann musste in der Nacht auf Dienstag notoperiert werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten zogen sich Rauchgasvergiftungen oder leichte Schnittwunden zu. Auslöser für die Tat soll ein eskalierter Beziehungsstreit am Montag gewesen sein.

Mann verschanzt sich in Kellerwohnung

Der mutmaßliche Täter hatte sich in der Kellerwohnung verschanzt. Ein Kontakt zu ihm war für die Polizisten vor Ort nicht möglich. Am späten Abend schlug er dann eine Scheibe ein und legte Feuer. Als die Feuerwehr versuchte, in das Gebäude zu kommen, kam es zu der Detonation.

Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte den Mann mit einer Atemmaske unter dem Küchentisch. Er blutete stark und wehrte sich gegen die Festnahme. Er war zunächst nicht vernehmungsfähig. Die verletzten Polizisten sind dienstfähig.

