Oldenburg

Die Stadt Oldenburg wirft ihrem früheren Museumsdirektor Friedrich Scheele vor, ein wertvolles Bild des Malers Franz Radziwill (1895-1983) unterschlagen zu haben. Der ehemalige Spitzenbeamte soll das Gemälde verkauft und den Gewinn in die eigene Tasche gesteckt haben, wie die Oldenburger „Nordwest-Zeitung“ berichtet. Für das Kunstwerk habe er von der „Öffentlichen Versicherung“ 30 .000 Euro erhalten.

Oberbürgermeister Jürgen Krogmann ( SPD) habe am Sonntag den Vorfall gegenüber der Zeitung bestätigt: „Wir sind auf zivilrechtlichem Weg an den früheren Mitarbeiter herangetreten und werden auch Strafanzeige gegen ihn erstatten.“ Die Ermittlungen dauerten an. Scheele war bis 2015 Direktor der Museen, Sammlungen und Kunsthäuser der Stadt Oldenburg.

Direktor gab an, das Bild gehöre ihm

Ein städtischer Mitarbeiter habe das Gemälde in der aktuellen Ausstellung zu Franz Radziwills 125. Geburtstag in Dangast bei Wilhelmshaven gesehen, heißt es in dem Bericht. Er sei beim Bildnachweis „Privater Besitz“ misstrauisch geworden, weil er gewusst habe, dass es sich eigentlich um ein Gemälde im Eigentum der Stadt Oldenburg handele. Bei Nachforschungen sei aufgefallen, dass Scheele das Bild 2014/2015 verkauft und dabei angegeben habe, das Gemälde sei aus seinem Besitz.

Scheele selbst habe sich gegenüber der Zeitung mit Blick auf die Ermittlungen gegen ihn nicht äußern wollen. Der Ex-Direktor hatte seine Position 2015 nach sechs Jahren im Amt im Streit mit der Stadt aufgegeben. Als Grund wurden damals Unregelmäßigkeiten bei der Arbeitszeiterfassung und ein daraus resultierender Schaden von 60.000 Euro für die Stadt genannt. Die Stadt und Scheele einigten sich außergerichtlich. Nach Angaben der „ Nordwest-Zeitung“ ist er heute für die die „Residenzort Rastede GmbH“ tätig.

Von RND/epd