Evangelische Kirche macht 25-Jährige zur Chefin

Generationenwechsel bei der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD): Die Synode der EKD hat die Regensburger Philosophie-Studentin Anna-Nicole Heinrich in Hannover zur Vorsitzenden gewählt.

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat bei ihrer wegen Corona digitalen Frühjahrstagung in Hannover am Samstag ihr Präsidium vervollständigt. Elke König (unten) und Andreas Lange (o. re.) bleiben Vizepraesides. Am Vormittag war die Philosophie-Studentin Anna-Nicole Heinrich (o. li.) als Praeses an die Spitze der Synode gewählt worden. Quelle: Jens Schulze