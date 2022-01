Europaministerin Honé: "Green Deal" nimmt Schaden, wenn Atomenergie als nachhaltig eingestuft wird

Hannover

Birgit Honé (SPD) vertritt als Europaministerin die Interessen Niedersachsens in Brüssel. Mit der NP spricht sie über die Idee der EU-Kommission, Erdgas und Atomkraft als „grün“ einzustufen und erklärt, welche Weichen für glaubwürdige Energiepolitik gestellt werden müssen.

Frau Honé, Sie haben zuletzt immer wieder den „Green Deal“ der EU in Niedersachsen beworben. Wie enttäuscht sind Sie, seitdem Sie den Entwurf der EU-Taxonomie kennen?

Fangen wir mal beim Guten an: Mit den Vorschlägen zum Thema Gas bin ich zufrieden: Eine flexible und leistungsfähige Brückentechnologie ist notwendig, auf der wir schnell eine nachhaltige Energieversorgung mit grünem Wasserstoff aufbauen können.

Neben Erdgas soll auch die Atomkraft zeitlich befristet als „grün“ eingestuft werden. Das ist doch aber nicht mehr als Etikettenschwindel?

Ich lehne diesen Vorschlag ab. Eine solche Weichenstellung wäre fatal.

Verbleib des Atommülls noch immer unklar

Warum?

Atomkraft hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Die damit verbundenen Risiken sind spätestens seit Tschernobyl und Fukushima allgemein bekannt. Und die langfristigen Folgen sind nach wie vor nicht abschätzbar: Wir wissen immer noch nicht, was auf Dauer mit dem Atommüll geschehen soll.

Gerade in Niedersachsen ist das Thema besonders emotional …

Auch für mich. Ich habe die Atomenergie persönlich schon immer abgelehnt und dagegen demonstriert. In Brokdorf und Grohnde, wo die Kraftwerke zum Jahreswechsel vom Netz gegangen sind. Und in Gorleben, wo die Probleme der Endlagerung jahrzehntelang kleingeredet worden sind.

Hätte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Niedersächsin an dieser Stelle feinfühliger sein müssen?

Natürlich muss sie die Interessen aller EU-Staaten im Blick haben, aber sie muss auch darauf achten, dass die Klima- und Energiepolitik der EU glaubwürdig bleibt. Ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung gegenüber der Kommission auf die Vorreiterrolle Norddeutschlands beim Ausbau erneuerbarer Energien und einer Wasserstoffwirtschaft in industriellen Maßstäben hinweist. Wir norddeutschen Länder zeigen: Der Umbau ist machbar. Wir brauchen dazu Ehrgeiz, Offenheit für Veränderungen und neue Technologien. Die Kernenergie brauchen wir nicht.

„Atomausstieg ist unumkehrbar“

Was bedeutet der EU-Entwurf für Deutschland? Immerhin hat Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel das Ende der Kernkraft eingeleitet. Zudem will die neue Bundesregierung den Kohleausstieg vorziehen …

Atom- und Kohleausstieg sind in Deutschland beschlossen und werden von der breiten Mehrheit der Gesellschaft getragen. Die zwischenzeitliche, später aber wieder zurückgenommene Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke von 2010 war ein Fehler. Der Atomausstieg ist unumkehrbar.

Also gibt es kaum Folgen für uns?

Doch, sehr wohl. Wir haben uns in Deutschland ehrgeizige Ziele zum Umbau der Energiewirtschaft gesetzt. Das geht leichter, wenn auch die EU die Zukunftsinvestitionen in erneuerbare Energien, intelligente Technologien und eine grüne Wasserstoffwirtschaft lenkt. Schon die Milliarden, die in die Vergangenheit der Nuklearenergie geflossen sind, fehlen uns aktuell auf dem Weg in die Zukunft.

Was erwarten Sie jetzt von der EU?

Dass das Europaparlament und die Mitgliedstaaten der EU ein offenes Ohr für die Argumente der Kritiker haben. Und dass sie sich überlegen, welchen Schaden der „Green Deal“ nimmt, wenn neue Atommeiler unter dem falschen Etikett ‚nachhaltig‘ gebaut werden.

Welche Position wird Niedersachsen einnehmen?

Niedersachsen wird von einer Koalition aus SPD und CDU regiert, also werden wir unsere Haltung wie immer regierungsintern abstimmen. Die Position der SPD ist dabei klar: Wir stehen in unserer Kritik an der Seite der Bundesregierung.

Von Mandy Sarti