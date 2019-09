berlin

Der Wald ist in Not – aber in Deutschland ist von Dringlichkeit nichts zu spüren, wenn es um den Baumschutz geht. Ohnehin ist vom deutschen Urwald so gut wie nichts übrig: Während in Brasilien rund 80 Prozent des Waldes unberührt sind, versagt die Bundesrepublik gerade darin, auch nur fünf Prozent ihrer Wälder der Natur zu überlassen. Dieses Ziel wollte der Bund mit seiner Nationalen Biodiversitätsstrategie von 2007 eigentlich bis 2020 erreichen: Kurz vor dem Stichjahr ruht die Waldbewirtschaftung bundesweit auf nur 2,8 Prozent der Waldfläche. Neue Zahlen zeigen nun: Am untätigsten sind ausgerechnet die waldreichsten Bundesländer, Bayern und Baden-Württemberg.

Der international renommierte Waldexperte Lutz Fähser findet das erschreckend. „Die großen Monokulturen mit Nadelbäumen gehen derzeit überall in die Knie“, sagt er. „Wir müssen die Anpassungsfähigkeit der Wälder an zukünftigen Stress erhöhen, indem wir ihnen erlauben, ihre durch die Bewirtschaftung verloren gegangene Natürlichkeit wieder zu entwickeln.“

Damit die deutschen Wälder wieder gesund werden, müssten sie vor allem wieder älter werden, betont Fähser. Die Biodiversitätsstrategie habe dafür die richtigen Ziele – trifft allerdings auf den Widerstand der Forstwirtschaft, die keine Produktionsflächen abgeben will.

Da ein Nutzungsverzicht zu Einnahmenverlusten führt, soll das Ziel vor allem in öffentlichen Wäldern umgesetzt werden. Etwa die Hälfte der deutschen Wälder gehört Bund, Ländern und Kommunen, so dass zehn Prozent der öffentlichen Wälder aus der Nutzung genommen werden müssen, um das Fünf-Prozent-Ziel zu erreichen.

Doch obwohl die meisten Bundesländer das Ziel unterstützen, ist es im geplanten Zeitraum nicht mehr zu erreichen. Anfragen des ZDF-Politmagazins „Frontal 21“ zeigen, dass mit Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Schleswig-Holstein nur drei Flächenländer das Fünf-Prozent-Ziel erreicht haben. Alle anderen Länder liegen darunter: In Niedersachsen liegt der Wert zum Beispiel bei 2,8 Prozent. Schlusslichter sind die beiden waldreichsten Länder Baden-Württemberg mit zwei und Bayern mit 1,3 Prozent.

Gerade die Intensiv-Forstwirtschaft sei Ursache des Problems, warnt Waldexperte Fähser. „Der Wandel zum lebensfähigen Wald muss aus der Natur heraus kommen und nicht vom Förster.“

Der Kommentar:

Mehr Handlung, weniger Debatte

Von Güven Purtul