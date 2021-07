Es funktioniert: VW-Tochter MAN testet autonome LKW am Hamburger Hafen

Hamburg/Wolfsburg

„Hamburg Truck Pilot“: Unter diesem Namen testen die VW-Tochter MAN und die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) gemeinsam autonom fahrende Prototypen-Lkw auf dem Container-Terminal Altenwerder. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend.

MAN testete autonom fahrende Laster seit 2018 in Hamburg

Seit Ende 2018 gibt es das Projekt „Hamburg TruckPilot“ zur Entwicklung von Automatisierungslösungen. Nach der Vorbereitungs- und Testphase fanden ab Ende Mai die Praxistestfahrten statt, bei denen mit elektronischen Automatisierungssystemen ausgestattete Prototypen-Lkw im logistischen Regelbetrieb fuhren. Hintergrund: MAN testet schon seit Jahren autonom fahrende Laster.

„Hamburg Truck Pilot“: Für MAN verläuft das Pilotprojekt vielversprechend. Quelle: Thies Raetzke

Wichtig für das Hamburger Projekt war die Beteiligung der Spedition Jakob Weets e.K. aus Emden: Das Unternehmen stellte nicht nur Fahrer, sondern kümmerte sich auch um das komplette Containerhandling und integrierte die Prototypen-Lkw in ihren regulären Transportprozess. „Wir freuen uns, Teil des innovativen Forschungsprojekts zu sein und damit die Entwicklung von zukünftigen Automatisierungslösungen zu unterstützen“, sagt Geschäftsführer Jakob Weets. Automatisierte Fahrfunktionen hätten ein großes Potenzial hinsichtlich der Entlastung von Lkw-Fahrern.

In der Testphase sitzt noch ein Sicherheitsfahrer im LKW

Und so liefen die Praxisfahrten ab: Ein Fahrer steuerte zunächst ganz konventionell einen 40-Fuß-Container im Auftrag der Volkswagen-Konzernlogistik vom Weets Container Terminal Soltau zum rund 70 Kilometer entfernten Container Terminal Altenwerder im Hamburger Hafen. Dort wechselte der Fahrer auf den Beifahrersitz und stattdessen stieg ein Sicherheitsfahrer zu, der aus rechtlichen Gründen an Bord sein musste.

Danach fuhr der Laster autonom über das Terminalgelände seine richtige Position in der Blocklagerspur an und rangierte selbstständig rückwärts in die richtige Parkposition. Nach dem Containerumschlag erfolgte die Rückfahrt zum Check-Gate ebenso autonom und jenseits des Terminalgeländes übernahm wieder der Speditions-Fahrer das volle Kommando.

HHLA-Projektleiter Till Schlumberger ist zufrieden: „Die Tests haben es gezeigt: Wir können autonome Lkw in unsere Terminalprozesse integrieren. Ein wichtiger Schritt, denn autonomes Fahren wird kommen.“ Auch Sebastian Völl, Projektleiter Automatisiertes Fahren bei MAN, freut sich über den geglückten Praxistest. „Hamburg Truck Pilot ist ein wichtiger technologischer Meilenstein auf dem Weg zur Hub-to-Hub-Automatisierung.“ Schon jetzt sammele man wichtige Daten für künftige Projekte auch außerhalb abgeschlossener Areale. Auf dem ITS-Weltkongress im Oktober 2021 wollen die Projektpartner die detaillierten Ergebnisse von „Hamburg Truck Pilot“ vorstellen.

Von Carsten Bischof/RND