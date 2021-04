Die Ergebnisse der ersten Testwoche an Niedersachsens Schulen liegen vor: Durch die Tests an 2.450 der rund 3.200 Einrichtungen konnten 554 Corona-Infektionen entdeckt werden. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) ist sich sicher, dass Schule so sicherer werde. Doch es gebe auch Optimierungsbedarf.