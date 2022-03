Erlebnishof statt Zucht: Traditionsgestüt in Bad Harzburg sattelt um

Bad Harzburg

Für das Vollblutgestüt in Bad Harzburg gibt es ehrgeizige Pläne. Auf dem rund 27.000 Quadratmeter großen Gelände am nördlichen Harzrand wollen die beiden Unternehmer Dirk Junicke und Heiko Rataj einen Erlebnis- und Museumsbauernhof verwirklichen mit vielen Tieren, seltenen Handwerksberufen, Märkten und Ausstellungen.

Rennpferde werden hier künftig jedoch nicht mehr gezüchtet. Mit einem kürzlich unterzeichneten Vertrag endet die Geschichte des Vollblutgestüts Harzburgs, das als ältestes Deutschlands gilt und im Jahr 1413 gegründet worden ist. Erhalten bleiben soll die denkmalgeschützte Anlage mit Ställen, einer Reithalle und Wohnungen. Und auch die Fortführung der traditionellen Harzer Galopprennwochen ist nach Angaben der Investoren gesichert, denn sie wollen dafür sorgen, dass während der Veranstaltung genügend Boxen für Gastpferde zur Verfügung stehen.

„Wir wollen Leben auf dem Hof haben“, sagt Rataj, „das Gelände muss öffentlich zugänglich sein.“ Die beiden Unternehmer, die sich dem Harz verbunden fühlen und dort bereits einige Projekte verwirklicht haben, haben die größtenteils denkmalgeschützten Gebäude vom Land Niedersachsen gekauft. Dazu gehören auch mehr als 40 Hektar Weideflächen, die die beiden Investoren für 99 Jahre in Erbpacht übernommen haben.

Publikumsmagnet: die Rennwochen in Bad Harzburg. Quelle: Uwe Epping/ Goslarsche Zeitung

Bis 2016 hatte die Nord /LB das Gestüt gepachtet und über das Tochterunternehmen Braunschweig GmbH betrieben. Sie wurde von der Gestüt Harzburg GmbH abgelöst, die zumindest auf einem Teil des alten Vollblutgestüts wieder Pferdezucht mit dem Deckhengst Adlerflug betreiben wollte. Das hätte auch die Rennwochen gesichert, die eng mit dem Gestüt verbunden sind. Doch diese Pläne sind geplatzt. Ein Grund war, dass der Deckhengst Adlerflug überraschend verstorben ist, darüber hinaus konnten sich die Gestüt Harzburg GmbH und das Land Niedersachsen nicht über die Fortführung des Pachtvertrages einigen. „Wir haben mit dem Land keinen Konsens erzielen können“, sagt Bernd Vollrodt, Geschäftsführer der Gestüt Harzburg GmbH.

Zehntausende kamen zu Renntagen

Umso mehr freue er sich über die jetzige Lösung und blicke optimistisch auf eine Zusammenarbeit mit den beiden Investoren. Möglicherweise könnten auch die Tourismusbetriebe der Stadt Bad Harzburg in das neue Modell mit eingebunden werden, hofft Vollrodt, der gleichzeitig Geschäftsführer der Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg ist.

Auch Stephan Ahrens, Präsident des Harzburger Rennvereins, begrüßt die jetzige Lösung: „Das ist eine gute Situation, wir haben Planungssicherheit.“ In diesem und im kommenden Jahr stehen auf dem Gestüt 180 Gastboxen für die Pferde zur Verfügung, die an den Rennen teilnehmen, danach soll ein Boxendorf in der Nähe der Rennbahn gebaut werden. Er schätzt, dass die Galopprennwochen mit ihren fünf Renntagen vor der Corona-Pandemie rund 50.000 Besucher angezogen haben. Davon hätten auch Hotels, Pensionen und die Gastronomie profitiert. „Das ist ein Wirtschaftsfaktor für den Harz“, sagt Ahrens. „Dies ist keine Provinz-Rennbahn, hier werden beachtliche Wettumsätze generiert.“ Und noch etwas zieht Besucher aus ganz Deutschland seiner Einschätzung nach an: die landschaftlich herausragende Lage der Rennbahn vor den Harzer Bergen.

Auch für Investor Junicke ist die Lage des Gestüts ein großes Plus. Von hier kann man auf die Ruine der Großen Harzburg blicken, ganz in der Nähe befindet sich der Harzburger Stadtpark, es gibt zahlreiche Wanderwege, und Touristen könnten künftig sogar ihre Pferde mitbringen, um vom Gestüt aus auszureiten. Für Junicke ist das Vorhaben eine Herzensangelegenheit: „Wir wollen den alten Charme erhalten und das Gestüt so authentisch wie möglich lassen.“

Derzeit stehen die meisten Gebäude leer: etwa die freitragende Reit- und Auktionshalle aus dem Jahr 1861 mit Sprossenfenstern, geschnitzten Pferdeköpfen an den hölzernen Ständern im Inneren der Halle und Rosetten über dem zweiflügligen Eingangstor oder der Pferdestall aus Jahr 1850. In dem langgestreckten Gebäude sind die alten Boxen mit den Eichentoren und steinernen Trögen erhalten, in der Mitte findet sich eine große Tränke für die Tiere. Der pittoreske Charme des Stalles täuscht allerdings über Mängel hinweg, die eine zeitgemäße Bewirtschaftung verhindern. „Das Misten der Pferdeboxen ist hier nur mit Karre und Forke möglich“, sagt Heiko Rataj. „Und die Boxen entsprechen in Bezug auf Licht und Luft nicht den heutigen Anforderungen an das Wohl der Tiere.“

Angebot für Familien und Kinder

Nach Vorstellungen der Investoren könnten in diesem Stall künftig Handwerker ihr Können zeigen, die sich heutzutage kaum noch finden, beispielsweise Lampenmacher oder Messerschmiede. „Wir wollen den Leuten zeigen, wie es einmal war“, sagt Rataj. Auch Tiere soll es auf Gelände des Gestüts künftig geben: Kaltblüter und Shetlandponys, Mini-Schweine oder Rinder mit langen Hörnern. Ausstellungen und Veranstaltungen wie mittelalterliche Märkte sollen für zusätzliche Attraktivität sorgen. „Unsere Zielgruppe sind vor allem Familien mit Kindern“, sagt Rataj.

Rund vier Jahre, so schätzt Junicke, wird es dauern, bis die beiden ihre ehrgeizigen Pläne umgesetzt haben. Hierfür sind viele Abstimmungsprozesse erforderlich, vor allem mit dem Denkmalschutz. Doch dann soll auf dem alten Gestüt wieder Leben herrschen und den Harz ein wenig attraktiver machen.

Von Rosemarie Garbe