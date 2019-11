Verden

Ein Erdbeben hat am Mittwochabend viele Menschen im Landkreis Verden aufgeschreckt. Innerhalb weniger Minuten gingen zahlreiche Anrufe bei Polizei und Rettungsleitstelle ein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Allein auf der Wache der Polizei Verden zählten die Beamten nach eigenen Angaben 30 Meldungen. Ein Anrufer habe Schäden an seinem Haus entdeckt, Verletzte seien aber nicht gemeldet worden.

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in Hannover ( LBEG) bestätigte, dass die Erde um 18.28 Uhr bebte. Derzeit geht das LBEG nach Angaben der Polizei von einer Magnitude von etwa 3,0 aus. Sichere Daten sollen am Donnerstag verfügbar sein.

Twitter-Nutzer berichten von zweitem Erdbeben

Auch im sozialen Netzwerk Twitter äußerten sich einige Nutzer zum Erdbeben in Verden. Dort wird von zwei Erschütterungen im Abstand von mehreren Stunden berichtet. Den Nutzern zufolge soll gegen 22.45 Uhr erneut die Erde im Kreis Verden gebebt haben.

Zusammenhang mit Erdgasförderung?

Immer mal wieder erschüttern Erbeben im Nordwesten von Niedersachsen die Erde. Im Kreis Cloppenburg wurden 2018 mehrere Erdbeben gemessen – das stärkste mit einem Wert von 3,6.

Die Experten vom LBEG vermuteten damals, dass die Erdbeben mit der Erdgasförderung zusammenhängen könnten. Die Förderung von Erdgas führt zu Spannungen im Untergrund. Infolgedessen kann es zu Erschütterungen an der Oberfläche kommen.

Von RND/dpa/ewo