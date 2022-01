Wolfsburg

Auch nach einem für Volkswagen schwerem Jahr steht am Ende das gewohnte Bild: Der Golf ist auch 2021 wieder das meistverkaufte Auto Deutschlands. Mit rund 92.000 Neuzulassungen bleibt das Wolfsburger Modell damit des Deutschen beliebtestes Fahrzeug. Doch es mehren sich die Alarmsignale. Die absolute des Dominanz des in der Vergangenheit unantastbaren Volkswagens neigt sich dem Ende entgegen.

Die guten Nachrichten: Die größte Konkurrenz kommt dabei aus dem eigenen Haus. Platz zwei der Zulassungsstatistik belegt der T-Roc mit rund 58.000 Einheiten, dahinter folgt auf dem dritten Platz der Tiguan. Der Opel Corsa landet auf Platz vier und durchbricht damit die VW-Phalanx, denn auf Rang fünf und sechs folgen der Up und der Passat. Das sieht nach Dominanz auf dem Heimatmarkt aus. VW-Vertriebschef Klaus Zellmer zeigte sich entsprechend zufrieden. „Volkswagen war im vergangenen Jahr klare Nummer 1 in Deutschland. Mein Dank geht an unsere KundInnen für ihr Vertrauen sowie an unseren Handel für das starke Ergebnis unter herausfordernden Bedingungen“, schrieb Zellmer auf LinkedIn.

Golf-Absatz im Vergleich zu 2019 mehr als halbiert

Die Entwicklung des Golf in den vergangenen Jahren dürfte allerdings auch Zellmer nicht schmecken. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. 2017 waren es noch fast 230.000 Golf, im Jahr 2019 dann immerhin noch 204.000. Von diesem Volumen ist zwei Jahre später, 2021, weniger als die Hälfte geblieben. Selbst im Jahr des Lockdowns 2020 verkaufte Volkswagen auf dem Heimatmarkt noch 136.000 Einheiten.

SUV’s boomen: Der VW T-Roc sitzt dem Golf im Nacken. Quelle: Martin Meiners

Die Gründe für diesen rasanten Abstieg sind vielfältig – und haben längst nicht alle mit den speziellen Bedingungen des Jahres 2021 zu tun. Natürlich: Der Halbleiter-Mangel und die damit einhergehenden Produktionsausfälle dürften für den Löwenanteil des Volumenverlusts verantwortlich sein. Die Auftragsbücher, das betont Volkswagen immer wieder, seien schließlich voll.

Konkurrenz aus den eigenen Reihen

Zur Wahrheit gehört aber auch: Der Golf gerät gleich von mehreren Seiten unter Druck. Da wäre zum Einen der anhaltenden SUV-Trend. Nicht umsonst sind dem Golf mit dem T-Roc und dem Tiguan zwei hauseigene SUV-Modelle auf den Fersen. Genau wie die Absatzzahlen des Golf sinkt auch die Bedeutung der Kompaktklasse stetig. Noch 2018 war dies die wichtigsten Fahrzeugklasse in Deutschland. 22 Prozent aller Neuzulassungen entfielen damals auf dieses Fahrzeugsegment. 2019 waren es noch 20,5 Prozent. 2021 sind davon lediglich noch 17,5 Prozent über. Umgekehrt wächst der Anteil der Fahrzeugklasse SUV an den Gesamtzulassungen weiter und beträgt 2021 bereits über 25 Prozent.

Daneben bekommt der Golf natürlich auch die Antriebswende zu spüren. Ihn selbst gibt es zwar auch als Hybrid-Version, aber die reinen Elektro-Autos nehmen ihm dennoch Marktanteile ab. Auch hier ist allen voran ein Modell aus dem eigenen Haus zu nennen: Der ID.3 gehört ebenfalls in die Kompaktklasse und belegte immerhin Rang 21 der Neuzulassungsstatistik – Tendenz klar steigend.

So kann Volkswagen mit T-Roc, ID.3 und Co. die Volumenverluste des Golf zwar zu einem großen Teil in der Familie halten, für das jahrzehntelange Brot-und-Butter-Modell Golf scheint aber tatsächlich die Dämmerung angebrochen zu sein. An ehemalige Verkaufszahlen wird er nie mehr heranreichen. Dass der Golf letztendlich auch die Spitzenposition auf dem deutschen Markt hergeben muss, scheint damit nur eine Frage der Zeit.

Von Steffen Schmidt