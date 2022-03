​Deutschland wäre bereits im Jahr 2023 in der Lage, eine Kapazität von rund 20 Millionen Kubikmetern LNG über den Standort Wilhelmshaven zu importieren, sagt Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD). Der Bund will dafür drei Tanklastschiffe beschaffen.

Bisher landet Flüssiggas unter anderem in Rotterdam in den Niederlanden. Niedersachsen will auch an der eigenen Küste Terminals schaffen. Quelle: Lex Van Lieshout/ANP/dpa