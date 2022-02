Ende für Luca-App in Niedersachsen – Land lässt Lizenz auslaufen

Hannover

Niedersachsen steigt bei der Luca-App aus: Nachdem bereits mehrere Länder angekündigt haben, ihre Lizenz für die Web-Anwendung nicht zu verlängern, zieht die rot-schwarze Landesregierung nun nach.

„Wir verlassen uns auf die freiwillige Nutzung der Corona-Warn-App“, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Donnerstag in Hannover. Die Lizenz läuft Ende März aus, eine Entscheidung hätte spätestens bis zum Ende dieses Monats getroffen werden müssen. Für die einjährige Nutzung der App, die die Kontaktnachverfolgung für die Gesundheitsämter erleichtern sollte, zahlte das Land gut drei Millionen Euro.

In den vergangenen Wochen wurde in Niedersachsen vermehrt über den Ausstieg aus der Luca-App diskutiert. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) machte deutlich, dass die Landesregierung durchaus skeptisch hinsichtlich des Nutzens der App sei. Länder wie Schleswig-Holstein hatten bereits vor gut einem Monat entschieden, den Vertrag mit dem Hersteller auslaufen zu lassen. Grund war das Ende der Kontaktnachverfolgung in dem norddeutschen Bundesland.

Von Mandy Sarti