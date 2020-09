Braunschweig

Mit seinem Besuch in Deutschland hatte Milliardär und Tesla-Gründer Elon Musk in dieser Woche für reichlich Wirbel gesorgt. Unter anderem traf sich Musk mit Vertretern der Bundesregierung und besuchte auch den Standort des neuen Tesla-Werks in Brandenburg. Über diese Teile des Trips wurde ausgiebig und medienwirksam berichtet. Ein Abstecher am Donnerstagabend, kurz bevor der Tesla-Chef seine Heimreise antrat, blieb allerdings weitestgehend unbekannt: Denn als alle dachten, Elon Musk befindet sich in seinem Privat-Jet Richtung Heimat, machte er noch einen Zwischenstopp am Braunschweiger Flughafen. Dort traf er sich mit VW-Konzernchef Herbert Diess.

Gegen 21.45 Uhr landete der Jet des Tesla-Machers auf der Rollbahn. Dort wurde er unter anderem von Herbert Diess in Empfang genommen. Volkswagen bestätigt das Treffen offiziell nicht, laut gesicherten Informationen der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung verbrachten Musk und Diess aber rund zwei Stunden zusammen am Flughafen. Dabei tauschten sie sich wohl intensiv über die Themen Elektromobilität und die Digitalisierung der Auto-Industrie aus.

Musk auf Testfahrt mit dem ID.3

Mit im Gepäck hatte Diess einen ID.3. Musk ließ es sich nehmen, den neuen Stromer von Volkswagen, der im September erstmals an Kunden ausgeliefert wird, auf dem Rollfeld Probe zu fahren. Auch auf das Elektro-SUV ID.4, dass in Kürze Weltpremiere feiert, durfte der Tesla-Gründer einen Blick werfen.

Das Treffen untermauert: Zwischen dem Tesla- und dem VW-Chef besteht ein Verhältnis großen gegenseitigen Respekts. Beide teilen die Überzeugung, dass die E-Mobilität der Schlüssel zur Zukunft ist. Dabei konkurrieren die beiden Unternehmen um die Vorherrschaft in Sachen Elektromobilität. VW schickt sich an, Tesla mit der ID-Familie zu überflügeln. Dabei wird Herbert Diess nicht müde zu betonen, dass Tesla in Sachen Software derzeit das Maß aller Dinge ist und eine gewisse Vorbildfunktion innehat.

Diess begrüßt Tesla-Fabrik in Brandenburg

Das Tesla mit dem neuen Mega-Werk in Brandenburg zur Großoffensive auf dem europäischen Markt bläst, bewertet Diess indes dennoch positiv. „ Tesla bringt zukunftsweisende Automobiltechnologie nach Deutschland: elektrisches Fahren, Zellproduktion, Konnektivität, autonomes Fahren und Softwarekompetenz. Tesla wird die Konkurrenz in Deutschland beleben und die Transformation unserer etablierten Branche deutlich beschleunigen. Gut für die Gegend und auch gut für die Volkswagen AG“, schrieb der VW-Chef am Freitagnachmittag auf dem Karriereportal LinkedIn.

